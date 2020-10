AMP.-Cvirus.- Galicia estudia ampliar a 14 días las restricciones y apela a "entornos burbuja" para frenar los contagios

Orense y Santiago registran las "cifras más altas" de incidencia acumulada de Galicia

La Consellería de Sanidad estudia ampliar a 14 días la duración de las restricciones acordadas en el seno del comité clínico y apela a "entornos burbuja" para frenar los contagios de Covid-19 en Galicia.

Así lo ha explicado en rueda de prensa para concentrar las medidas acordadas en la tarde-noche de este martes el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, quien ha recordado que hasta la fecha tienen una vigencia de siete días según se publica en el Diario Oficial de Galicia. Sin embargo, ha destacado que trabajan para "sean por 14 días".

Asimismo, ha defendido las últimas medidas adoptadas que sitúan a Galicia en nivel 2, con las reuniones restringidas a cinco personas, salvo en localidades como Santiago de Compostela donde se limitan exclusivamente a convivientes, así como en la población de Milladoiro. Por ello, el comité clínico apela a los ciudadanos a conformar "entornos burbuja" con el fin de frenar los contagios.

Comesaña ha indicado que, según los últimos datos actualizados hasta las 18,00 horas de este martes, Galicia registra 5.457 casos activos, 48 pacientes en UCI --0,9%-- y 294 en otras unidades de hospitalización --5,4%--, mientras 5.115 pacientes permanecen en seguimiento en su domicilio --93,7%--. Además, ha lamentado otros cinco fallecimientos que sitúan las víctimas en 836.

Sobre la positividad en las PCR de los últimos siete días, ha apuntado 2.572, lo que supone un 6,1%. "Nos gustaría estar por debajo de cinco", ha aseverado, para indicar un "incremento sostenido del número de casos. Sobre los datos de este martes, ha indicado que se ha registrado un 6,54% de PCR positivas (441).

A ello ha sumado la incidencia acumulada a 14 días en Galicia que se sitúa en 174 casos por 100.000 habitantes, mientras la media estatal asciende a 322; y a siete días está en 91 y 169 respectivamente. Por ello, ha valorado que a niveles globales, la gallega se coloca "en la mitad que la media nacional", entre tras cuatro comunidades con una situación "razonablemente buena" con respecto a otras autonomías, aunque registra "un importante número de casos a diario", ha abundado.

RESTRICCIONES

Todo ello, ha explicado el titular de Sanidad justifica que en toda Galicia se restrinjan las reuniones a 5 personas desde las 00,00 horas de este jueves, con el fin de "reducir las interacciones" para frenar los contagios. Asimismo, el nivel 2 implica la bajada a un tercio del aforo en eventos deportivos --300 personas--.

En este sentido, ha subrayado Comesaña que un "90% de los brotes" en Galicia son de origen familiar o "de entornos de confianza". Por ello, el comité clínico ha decidido reducir de 10 a cinco las reuniones, salvo en localidades como Santiago, donde se limitan a convivientes.

Asimismo, el comité clínico ha decidido mantener las medidas en Orense y Barbadás, que tienen un cierre perimetral desde el 7 de octubre y limitadas las reuniones a convivientes, pese a mejorar la situación en ambos municipios. "Vamos viendo resultados", ha asegurado el conselleiro, quien ha incidido en que se trata de "medidas adecuadas", por lo que prosiguen.

En el área sanitaria de Orense, el titular de Sanidad ha manifestado que hay dos zonas que les "preocupan", como son la de O Carballiño, Boborás y O Irixo donde, "o no son suficientes o no se están cumpliendo" las restricciones ya impuestas. En estos municipios se ha decidido restringir todas las medidas que no sean esenciales --de ocio--.

El otro punto que "preocupa" es el relativo a la zona de Verín, Oímbra y Vilardevós, donde el comité clínico ha decidido un cierre de movilidad perimetral que sólo permitirá desplazamientos entre los mismos y las reuniones de personas estarán limitadas a convivientes.

En esta línea, el secretario xeral técnico de la Consellería de Sanidade, Alberto Fuentes Losada, ha puntualizado que en los municipios de O Carballiño, O Irixo y Boborás cierran las actividades recreativas --cines, teatros, salas de bingo y de juego, así como pabellones deportivos, gimnasios, piscinas, museos, bibliotecas, restaurantes, cafeterías y centros de ocio--.

Sobre el cierre de los bares y restaurantes, ha concretado que pueden hacer entregas a domicilio o para llevar y no afectará a los que se encuentren en locales hoteleros y centros de trabajo, pero "sólo para el consumo de los trabajadores".

"MODERADAMENTE CRECIENTE"

La directora general de Salud Pública, Carmen Durán, ha defendido que se trata de un "buen momento para tomar medidas", ya que Galicia presenta una tendencia "moderadamente creciente" en la incidencia acumulada, "muy lejos de Navarra" y otras autonomías, ha matizado.

No obstante, ha defendido la "anticipación y proporcionalidad" en la adopción de medidas. En concreto, ha aludido a la situación de la capital gallega, que presenta una incidencia acumulada de 198,4 por 100.000 habitantes en siete días y de 333,1 en 14 días. Ello sitúa a Santiago, junto con Orense, con las "cifras más altas" de la Comunidad gallega.

Sobre Santiago la doctora Durán ha valorado que "lo importante es que los brotes están localizados" y ha asegurado que no se ha detectado "transmisión comunitaria". Ello lleva en la capital gallega a reducir el aforo en actividades deportivas a un máximo de 30 personas en lugares cerrados y a 75 en abiertos. No obstante, el aforo puede ampliarse según las circunstancias de las instalaciones y se limita a un 50% en salas de cine y teatros.

En concreto, la directora general ha indicado que el municipio de Ourense presenta una incidencia acumulada a 7 días de 143,5 casos y de 359,2 a 14 días. "Son incidencias elevadas pero empezaros a ver resultados de las medidas que se llevan tomado en las últimas semanas", ha afirmado.

En el caso concreto de Verín, ha señalado 51 casos a siete días y 86 a 14, lo que "hace tener que abordar medidas de otro rango para controlar el crecimiento de esta curva", ha matizado la doctora Durán, que ha recordado que se trata de una zona con población de edad avanzada además. Y en cuanto a O Carballiño ha trasladado que la "tendencia creciente preocupa", con 109 casos en siete días y 276 a 14. Ello, ha defendido, "lleva a tomar medidas algo más restrictivas".

Junto a estos indicadores, el gerente del Sergas, José Flores, ha resaltado que la capacidad asistencial sigue "intacta" y el porcentaje de ingresos actual en los hospitales gallegos "no preocupa". Sin embargo, ha resaltado que siguen "vigilantes". "A día de hoy la ocupación no preocupa", ha apostillado, si bien ha puntualizado un "ligero incremento" en camas UCI en Ourense, "algo previsible".

El doctor Pedro Rascado, miembro del comité clínico, ha trasladado que están "preocupados por la evolución de estos días" por el número de casos. "Estamos en una pandemia, vamos a seguir durante un tiempo", ha afirmado, para justificar que tomarán "todas las medidas colectivas o individuales para frenarla". De este modo, ha apostado por "mirar la virus a los ojos" para adoptar las medidas necesarias con el fin de frenar los contagios. Así, ha recalcado que las restricciones no se adoptan para "culpabilizar", sino para "poner soluciones".

Tanto el doctor Rascado como Sergio Vázquez Estévez, miembro también del comité clínico, han insistido en el uso de la mascarilla fuera del entorno de convivientes. Según han indicado las "interacciones sociales" suponen la "causa" del incremento de casos. Por ello, apelan a la "responsabilidad individual y social". En este sentido, han pedido la "reducción de interacciones sociales" y que "se guarde la cuarentena".

Con todo el conselleiro ha enviado un "mensaje de tranquilidad y confianza" porque "si las medidas se cumplen los resultados se producen" y "se ven". Además, ha destacado el "nivel de colaboración elevadísimo" de los ayuntamientos.