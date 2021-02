AMP.-Cvirus.- Baleares ha vacunado 2.182 grandes dependientes y han distribuido 200 dosis sobrantes a mayores de 80 años

Baleares ha vacunado contra el COVID-19 a 2.182 grandes dependientes y se han distribuido unas 200 dosis sobrantes a mayores de 80 años, según ha indicado este martes la presidenta del Govern, Francina Armengol, que ha asegurado que la vacunación sigue "un ritmo de intensidad alto" en la Comunidad.

Así lo ha indicado Armengol en respuesta a preguntas del PP y PI durante la sesión de control al Govern, este martes en el Parlament. La presidenta ha recordado que la previsión es comenzar a recibir vacunas "de forma masiva" en abril, y que la vacunación de mayores de 80 años de forma general y profesores comienza el 8 de marzo.

Por otro lado, Armengol ha indicado que los cuidadores se comenzarán a vacunar con la vacuna de AstraZeneca si son menores de 55 años.

En la sesión parlamentaria de este martes, la portavoz del PI, Lina Pons, ha trasladado a Armengol la preocupación de varios municipios por la gestión de las vacunas a grandes dependientes, debido a que la vacuna de Pfizer "no puede viajar" y "son ellos quienes tienen que acompañar" a estos pacientes.

Por otro lado, el portavoz del PP, Biel Company, ha querido saber si Armengol "sigue pensando que el 70 por ciento de la población estará vacunada para junio".

Armengol ha contestado insistiendo en que el ritmo de vacunación es alto y recordando que tras la vacunación de 'colectivos diana' se empezarán a recibir dosis "de forma masiva" a finales de marzo o principios de abril, porque entrarán en el mercado vacunas nuevas, entre ellas la de Janssen, que "podrá acelerar muchísimo la vacunación" porque sólo necesita una dosis.

Company ha respondido que "la realidad es que poco más de 20.000 personas están inmunizadas" y le ha recordado que la vacunación masiva "es la única vía para evitar un desastre" en la economía balear.

Armengol ha zanjado el tema incidiendo en que "claro que se necesita vacunación masiva" pero el problema es que las farmacéuticas no producen dosis al ritmo necesario. "No es un tema de Baleares, debería mirar más lejos, no hay vacunas suficientes para toda Europa", ha concluido la presidenta, subrayando que tienen todo "preparado" para realizar 80.000 vacunaciones semanales en las Islas.