AMP-Calvo apoya paros anunciados por sindicatos el 8-M y pide participar en la manifestación para que sea un "aldabonazo

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha expresado su apoyo a los paros parciales de dos horas anunciados por los sindicatos UGT y CCOO durante la huelga feminista del próximo 8 de marzo, al tiempo que ha llamado a la participación en las manifestaciones previstas ese día para que el 8-M "siga siendo un aldabonazo importante".

En un desayuno informativo de Forum Europa, organizado por Nueva Economía Forum, la ministra se ha referido a la propuesta de CCOO y UGT, que consiste en paros parciales de dos horas por turno, ampliable a 24 horas en aquellos sectores donde así lo determinen los trabajadores y trabajadoras. "Nos parece muy bien que los sindicatos convoquen paros", ha dicho, para después apuntar que la participación en las movilizaciones callejeras suponen "una presión legítima y pacífica" de las mujeres.

Según ha incidido, el hecho de que los sindicatos planteen paros similares a los del año pasado es "una buena posición". En este punto, ha remarcado que el año pasado, la movilización por el 8-M, Día de la mujer trabajadora, "fue una de las grandes y buenas imágenes en el mundo".

"El feminismo no ha venido para ser una asignatura optativa de la política, sino una troncal", ha reivindicado durante su intervención en el acto, en el que ha defendido la puesta en marcha de políticas para "mejorar" la situación de las mujeres por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En esta línea, ve "rechazable" que la ultraderecha se muestre contraria a ese tipo de políticas. "Que VOX nos quiera en casa y en el rol tradicional ¿a quién le va a sorprender?", ha señalado, subrayando que lo extraño es que "los partidos de la derecha tradicional" se sumen a sus postulados.

"ACABAR CON LA BRECHA SALARIAL ES DEMOCRACIA"

La ministra, que ha recalcado el aumento de los fondos destinados a la lucha contra la violencia de género en el proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2019, ha dicho que el objetivo es "poner el foco" en la mejora de las condiciones laborales, a través de la aprobación de una ley de igualdad laboral que está en tramitación parlamentaria. "Acabar con la brecha salarial no es feminismo, es democracia", ha sentenciado, incidiendo en que las mujeres "son el 50% de la población".

"Es necesario que pongamos el foco y debate sobre la ley de igualdad laboral de mujeres, que no solo es la brecha del salario, eso es la cabeza del volcán que hay debajo", ha manifestado. Y ha hecho especial hincapié en la necesidad de "compatibilizar" la vida profesional con la maternidad que, a su juicio, "no debe recaer sobre la espalda de las mujeres" y no debe convertirse en algo "negativo" para ellas.

A su juicio, un Gobierno "tendrá que responder a más de la mitad de la población en sus problemas y obstáculos injustos". "Si alguien va a abrir una polémica sobre esto se está equivocando", ha advertido. En este sentido, ha asegurado que "no está en debate" la seguridad que las mujeres necesitan en "aspectos específicos", como la violencia de género, al tiempo que ha recordado que son 980 las mujeres asesinadas desde 2003 y esto es "un problema de Estado".