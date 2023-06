AMP.- Sánchez elogia a una "bastante cañera" Teresa Ribera: "Es una eminencia mundial" en cambio climático

Ribera repasa la política de su departamento en esta legislatura tras el "erial" ambiental que se encontró en 2018

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la política medioambiental, climática y energética que componen la transición ecológica, que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la que ha definido como "una eminencia mundial" en materia de cambio climático.

Durante la tercera 'Sesión de trabajo' que se celebra con Ribera en sede socialista de Ferraz, Sánchez ha reconocido la labor de la vicepresidenta en las políticas nacionales y a nivel internacional, por su peso en la agenda climática como en las Cumbres del Clima de la ONU y ha relatado que cuando fue por primera vez a una COP con la hoy vicepresidenta tercera, "todo el mundo preguntaba quién está al lado de Teresa Ribera".

"Es realmente es una eminencia, es una persona muy buena, de referencia a nivel global en todo lo que representa la transición ecológica y la adaptación y la mitigación al cambio climático", ha elogiado Sánchez que siente un "auténtico orgullo y honor" por ella, de quien ha destacado también que es "bastante cañera" con los políticos en toda Europa en su calidad de líder de la transición ecológica y la política energética verde en la UE.

Para el presidente, dos líneas de su gobierno son el feminismo y el ecologismo como vectores de una sociedad transformadora y ha manifestado que ve la transición ecológica, la adaptación y la mitigación al cambio climático como "una fuente enorme de oportunidades" a pesar de que presenta "desafíos" y riesgos".

Sánchez ha sacado pecho de su política en estos cinco años y cree que han situado a España "como una referencia" y como una "fuente de generación de empleo y de riqueza y de crecimiento económico en todo lo que comporta esa transición ecológica".

En la conversación, Ribera ha destacado que entre los grandes riesgos para la economía global desde hace muchos años están presentes "siempre" los vinculados a no saber gestionar el clima, a la pérdida de biodiversidad, el acceso a materias primas por lo que no cree que haya alguien que pueda gobernar "seriamente" un país si no tiene eso claro.

Ribera ha defendido que la "fotografía" del panorama ambiental en 2018 era "un erial", y ha recordado que entonces se produjo el primer episodio de 'sopa verde' en el Mar Menor, regía el impuesto al sol, el trasvase "por primera vez y única en la historia de España" era de cero hectómetros de agua como consecuencia de una "mala gestión" por "negar la realidad", el impuesto al sol, se acababa de levantar la moratoria renovable y se prohibía cerrar las centrales de carbón "sabiendo que iban a dejar colgada a un montón de gente" en las comarcas mineras, pleitos, laudos "a tuti-plen". "En realidad esto lo que había supuesto es cero confianza en nuestro país, no había ningún interés inversor en energía", ha lamentado Ribera.

Sin embargo, con su vicepresidencia, Ribera valora que se ha pasado a "una situación que no tiene nada que ver", pues ha defendido que se ha multiplicado por un 1.200 por cien el autoconsumo; se han desplegado las renovables y se están aprovechando los recursos nacionales de sol y viento; se ha puesto en marcha el Plan Nacional integrado de Energía y Clima, entre otras cuestiones.

La vicepresidenta ha advertido de que la realidad del cambio climático "es tremenda" y que no hacer nada sería "enormemente costoso" y ha celebrado que la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima aprobada por el Consejo de Ministros este martes es ambiciosa.

Por otro lado, la vicepresidenta ha lamentado que este martes la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo haya votado en contra de la ley de restauración de la naturaleza con el apoyo de los europarlamentarios populares y de la extrema derecha.

"No les importa el estado de los ecosistemas, no les importa dejar un erial para el futuro, nosotros creemos que no, que es importante preservar todo eso porque sobre eso podemos seguir creciendo así que apostamos por el Mar Menor, apostamos por Doñana, pero apostamos también por la restauración ambiental. Es bastante frustrante ver cómo tanto la derecha como la ultraderecha por acción u omisión niegan la evidencia científica", ha criticado la vicepresidenta que ha detallado los aspectos principales del nuevo PNIEC.

Por último, Sánchez confía en que en los próximos cuatro años el Gobierno consolidará la agenda de transformaciones "necesaria" de adaptación y mitigación de la emergencia climática que "afecta a toda la humanidad" y para convertirla además en una fuente de progreso seguro, de crecimiento económico, empleo e industria.

"Yo creo que tenemos que continuar estos cuatro años con este nuevo Plan Nacional Integrado de Energía que aprobamos ayer en el Consejo de Ministros, que además tenemos que sentirnos muy orgullosos porque España hoy es vista como una referencia de las mejores virtudes de nuestro país, que tienen que ver con ese compromiso intergeneracional vinculado con la transición ecológica y reivindicar al Partido Socialista Obrero Español como el gran partido ecologista que somos de nuestro sistema político", ha concluido el presidente del Gobierno.