AMP.- El PSOE señala que esta legislatura debería ser la que ponga fin a la prostitución

El PSOE ha remarcado este miércoles su postura como partido abolicionista de la prostitución y ha señalado esta legislatura como aquella en la que se debería poner fin a la trata y a la prostitución de mujeres y niñas.

Durante unas jornadas sobre esta materia celebradas en el Congreso, el portavoz parlamentario de los socialistas en esta Cámara, Héctor Gómez, ha señalado que el próximo fin de semana, durante la celebración del 40º Congreso de la formación se fijarán posturas orientadas a abolir esta práctica y "dar cobertura" con instrumentos legales a sus víctimas.

En este sentido, se ha referido a la necesidad de que España lidere estas políticas a nivel internacional y, más concretamente a nivel europeo, con una directiva que busque medidas contra la trata y la prostitución a nivel global.

En su intervención, Gómez ha reconocido la necesidad de que en este debate entren "más perfiles" de hombres para "tener una visión completa" en esta lucha y para enviar el mensaje de "unidad" para unas "mujeres libres" que "puedan decidir" y "avanzar".

El portavoz parlamentario del Grupo Socialista ha contrastado esta postura con el "rechazo frontal" de los "dos grupos que representan a la derecha y ultraderecha" en España y que, ha recordado, este jueves, defenderán una enmienda a la totalidad contra la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley de 'solo sí es sí' en el Pleno del Congreso.

UNA LEY CON PENALIZACIÓN AL CLIENTE

Su portavoz adjunta en la Cámara baja, Susana Ros, también se ha referido a la necesidad de abolir la prostitución y la trata y ha propuesta una ley que incluya esta práctica como delito, así como la prohibición de la publicidad, la cooperación con países de origen, la penalización al cliente o medidas para concienciar a la sociedad de que esta práctica es "un comercio ilícito" y "una forma de esclavitud".

También ha señalado la necesidad de acabar con los negocios que se establecen en torno a esta "explotación" y ha criticado a quien se refiere a la prostitución como "la profesión más antigua del mundo". "También lo es la esclavitud y se acabó aboliendo", ha indicado.

A su juicio, España debe ser "un país abolicionista" y ha criticado que en siglo XXI se esté hablando de mujeres y niñas "explotadas de la forma más cruel y vejatoria" y "utilizadas como meros objetos". Y si esto existe, ha indicado Ros, es porque "hay hombres que consumen prostitución" y que, a su juicio, "resultan tan repugnantes como los proxenetas".

CALVO PIDE CONTUNDENCIA Y UNIÓN FRENTE AL PATRIARCADO

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha sido la encargada de concluir estas jornadas y ha puesto el foco a la idea que ha planteado Gómez al inicio sobre la necesidad de que los hombres se unan a la lucha contra la desaparición de la prostitución y la trata. "Tenemos que ser conscientes de que el patriarcado juega con que todos los asuntos importantes que nos afectan a las mujeres son muy lentos", ha enfatizado, al tiempo que ha lamentado que "mientras tanto hay prostitución, negocio y un crimen organizado de carácter global".

"Tenemos que venir y explicar que se trata de los derechos humanos básicos de las mujeres. Tenemos que explicar que la ciudadanía consiste en que tu cuerpo pertenece a ti", ha añadido la también presidenta de la Comisión de Igualdad, que ha asegurado que las mujeres "no son dueñas de su cuerpo" y que, por ello, "no puede ser una lucha solo de las mujeres y del movimiento feminista". "Se trata de algo tan profundo que no podemos achicar el espacio", ha deslizado.

La exvicepresidenta primera del Gobierno ha pedido "contundencia" frente a la prostitución: "Si no, el patriarcado sabe cuál es el truco". Por ello, ha asegurado que hay que ir "a la pieza mayor" que "es la democracia", aunque a esta "le queda mucho tajo pendiente con las mujeres".

En este contexto, ha reivindicado que el único procedimiento para acabar con la violación de derechos de las mujeres son las leyes. "Esto es lo que nosotras estamos dispuestas a hacer en esta legislatura", ha afirmado Calvo, que también ha acentuado que se han hecho "leyes más difíciles".

Por último, la exministra socialista ha destacado que esto "lo que pone en jaque mate es el modelo de sexualidad masculino" y que la "clave está en otro sitio". "Hemos dado por bueno que la sexualidad masculina no tiene control, todo lo humano tiene que tener control porque si no, invade la libertad del otro. El talón de Aquiles del patriarcado no lo hemos tocado todavía", ha zanjado.