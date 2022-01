AMP.- El Niño reparte 525.000 euros del segundo premio en Azkoitia, Vitoria, San Sebastián, Mondragon, Irún y Durango

La mayor parte, 375.000 euros, ha caído en Gipuzkoa, y el Primer Premio, que ha tocado 34 veces en Euskadi, ha pasado de largo en esta ocasión

El Sorteo extraordinario de la Lotería de El Niño, celebrado este jueves, ha repartido 525.000 euros del segundo premio en varias localidades vascas, como Azkoitia, Vitoria, San Sebastián, Mondragon, Irún y Durango. Gipuzkoa ha sido el territorio más afortunado con 375.000 euros, según han informado fuentes de la Delegación Comercial Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

El primer premio ha pasado de largo en Euskadi, pero el segundo premio ha recaído en el 44469, que se ha vendido en varios puntos de Euskadi y, en todos los casos, ha sido venta por terminal. Este número está premiado con 750.000 euros a la serie y 75.000 al décimo.

En concreto, el segundo premio ha sido vendido principalmente en Gipuzkoa, en concreto, en Azkoitia, en San Sebastián, en el centro comercial Eroski de Mondragon, y en Irún. También ha caído en Vitoria y en Durango (Bizkaia). En todos los puntos se ha vendido un único décimo, salvo en Azkoitia que han sido dos.

En Azkoitia (Gipuzkoa), el videoclub Amalur Bideoak, ubicado en la calle Urkijo, ha vendido dos décimos del segundo premio repartiendo 150.000 euros.

También se ha vendido un décimo en el establecimiento de prensa Prentsa Txokoa del centro comercial Eroski ubicado en el barrio Musakola de Mondragon y otro boleto más en el estanco Cava Nava Lujo del Paseo Colón de San Sebastián.

Otro de los puntos en lo que se ha vendido este segundo premio, -nuevamente otro décimo-, es la Librería "Los Encantos", ubicada en la calle Pinar de Irún y su propietaria Lara Blasco expresaba su satisfacción por haber podido repartir este premio en un momento en el que se "necesitaba dar buenas noticias".

No era la primera vez que se vendía en esta librería un premio importante de la lotería. En concreto, en los sorteos de Navidad de los años 2015 y 2019 repartieron parte del quinto premio. "Ahora nos hemos estrenado con el Niño", ha añadido.

En Álava también se han llevado una parte de este segundo premio, que ha sido vendido en la administración de lotería número 22 del centro comercial E.Leclerc de Vitoria.

En declaraciones a Europa Press, Miriam Sarasua Díaz, propietaria de la Administración, ha manifestado su satisfacción por haber traído la suerte a Álava, con 75.000 euros, al haber vendido un décimo.

Ha afirmado que no es la primera vez que reparte premios y, en nueve años, han sido varios entre el Euromillón, dos gordos de la Lotería, un segundo premio, un especial de la Cruz Roja, entre otros, además de alguno de Navidad.

"Cuando lo he visto me ha dado al ojo que podía ser porque es un número particular y me sonaba haber tenido números empezando por varios cuatros. Además, el 69 es una de las terminaciones más vendidas", ha añadido.

En Bizkaia, el kiosco de prensa y revistas Ikerfer de Durango, ubicado en la calle Ermodo, ha distribuido otro boleto (75.000 euros) que ha sido vendido también por terminal.

En declaraciones a Europa Press, Fernando Revuelta, que regenta el kiosco, ha manifestado su satisfacción porque llevan "una racha bonita de premios en poco tiempo". En concreto, hace dos años dieron un Euromillón y este verano el primero premio de la Lotería del jueves. "Hemos dado tres premios gordos y ahora habrá que ir a por otro más a por el cuarto".

En esta ocasión, el Primer Premio del sorteo de El Niño ha pasado de largo en Euskadi, que ha recaído en 34 ocasiones en Euskadi, en concreto, 23 veces en Bizkaia (19 de ellas en Bilbao), 10 en Gipuzkoa (ocho de ellas en San Sebastián) y una en Álava (en Vitoria en 1987).

En concreto, la capital vizcaína ha sido agraciada con el premio gordo de la lotería de "El Niño" en 1916, 1936, 1945, 1946, 1955,1958, 1963, 1964, 1966, 1969, 1972, 1978, 1981, 1989, 1999, 2002, 2016, 2018 y 2021. En otras localidades vizcaínas, en Barakaldo tocó el primer premio en 1998 y en Getxo en 1982, 1986 y 1998.

En San Sebastián ha caído el primer premio del sorteo del 6 de enero en ocho ocasiones (1923, 1927, 1930, 1944, 1963, 1972, 2020 y 2021). También fueron agraciadas Azkoitia en 1995, Oñate en 1963 y Pasai Antxo en 2016. Álava ha sido el territorio menos afortunado en este sorteo, ya que desde 1941 solo en 1987 recayó el mayor premio en Vitoria.