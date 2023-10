AMP.- México.- Morena y sus socios de Gobierno donan un mes de salario a los afectados por el huracán 'Otis' en México

López Obrador acusa a la oposición de desinformar y de buscar muertos "como buitres"

La virtual candidata de Morena a las presidenciales de México, Claudia Sheinbaum, ha informado de que los congresistas del Partido, así como las del otras de formaciones afines al Gobierno donarán el salario de un mes a los damnificados por el huracán 'Otis', que ha dejado ya caso medio centenar de muertos.

"A quienes dicen que el Gobierno no está actuando y quieren usar la tragedia políticamente, la verdad que están muy equivocados. No solamente no les está funcionando, sino que no les va a funcionar", ha destacado Sheinbaum a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

Sheinbaum ha contado que han acordado desde Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PV) donar un mes de su salario como parlamentarios a los afectados por el huracán, al tiempo que ha destacado la labor del Gobierno para llegar a todos aquellos que se han visto perjudicados por 'Otis'.

"Se está trabajando en la apertura de caminos, en la apertura de calles, en el censo de los daños casa por casa con el objetivo de que muy pronto se entregue la ayuda de forma directa (...) se está asegurando que llegue alimentación y agua, se trabaja en el restablecimiento de la electricidad y del servicio de agua potable", ha enumerado quien será candidata de Morena en las elecciones de 2024.

"Vamos a lograr sacar adelante a Acapulco y a todas sus zonas cercanas", ha recalcado Sheinbaum.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha lamentado este lunes en su rueda de prensa matutina que la oposición esté buscando muertos "como buitres" y ha alertado a la población sobre la desinformación que estarían difundiendo políticos y medios contrarios al Gobierno.

Así, ha hecho referencia a los mensajes, ya confirmada su falsedad, que animan a donar alimentos y otros productos básicos ante la negativa del Ejército a repartirlo. "En vez de ayudar se dedican a atacar, a calumniar, a difundir mentiras, a engañar a la gente, ya basta", ha pedido el mandatario.

"Estaban como buitres buscando fallecidos", ha acusado López Obrador a algunos medios de comunicación e incluso a algunos expresidentes, como Vicente Fox, por sus publicaciones en redes sociales sobre el desastre dejado por 'Otis'.

Las autoridades mexicanas han informado de la muerte de 48 personas tras el paso del huracán 'Otis' por el sur del país, afectando en gran medida a las ciudades de Acapulco, Coyucas de Benítez, y otros municipios del estado de Guerrero. La cifra previsiblemente aumentará, pues hay desaparecidas al menos seis personas más.