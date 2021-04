AMP.- Los candidatos centran el debate social en vivienda para jóvenes, 'colas del hambre', menores y educación

Los seis candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid han centrado el debate social en la vivienda para los jóvenes, el aumento de las 'colas del hambre' por la pandemia, los menores extranjeros no acompañados y la libertad educativa.

Así, la candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que lo más importante en este momento es que los madrileños "recuperen su vida y el empleo". Asimismo, ha defendido que se continúe con proyectos como el Plan Vive para facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes.

También, ha puesto el foco en la importancia de seguir fomentando el bilingüismo, la digitalización y la libertad educativa, a la vez que ha criticado la "intromisión de la izquierda en la decisión de las familias" de decidir si quieren ir a la educación pública, privada o concertada.

El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha expresado que el alquiler en Madrid es un asunto "tremendo" y ha incidido en que se deben construir nuevas viviendas a precios asequibles para facilitar el acceso a las mismas, además de aludir al aumento de las 'colas del hambre' y criticar a Ayuso por referirse a las personas que están en ellas como "mantenidos".

SEGURIDAD EN LAS CALLES

Por su parte, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha insistido en la importancia de garantizar la seguridad en las calles frente a los menores extranjeros no acompañados. "Si son niños tienen que volver con sus familias, es injusto. Si no son niños y delinquen deben estar en la cárcel. Los mayores quieren caminar seguros por las calles", ha resaltado, a la vez que ha insistido en que "sin seguridad no hay libertad".

El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha destacado la función de Ciudadanos al frente de las carteras de políticas sociales en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y ha pedido a los madrileños que "elijan" si quieren que las políticas sociales "las lleve Vox que dicen que las personas LGTBI tienen que pasar por terapias de conversión". Además, ha criticado a Vox por querer "adoctrinar" a los niños en las escuelas también sobre los menores extranjeros no acompañados.

Bal ha reprochado también a los candidatos que hablen de los menores extranjeros no acompañados y de la inmigración cuando es "competencia del estado" y se trata de unas elecciones autonómicas. Desde Cs, también han subrayado la protección a las mujeres. "Se llama estado de bienestar. Son ustedes un poquito antiguos", ha espetado a Monasterio.

Entre sus propuestas, el candidato 'naranja' ha destacado la puesta en marcha de 1.700 plazas en centros de atención temprana, ayudas a la dependencia, consolidar el empleo de funcionarios interinos y ayudas a la hostelería.

A la vivienda, también ha aludido Pablo Iglesias resaltando el número de pisos vacíos en la región que asciende a 263.000, según sus datos. "Los jóvenes en Madrid deberían gastar el 105% de su sueldo en un alquiler medio", ha apostillado, además de criticar que la Comunidad es la tercera región con más desalojos por impago de alquiler.

La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha destacado que existe un problema de desigualdad en Madrid y con los niños en riesgo de exclusión. También, ha hablado de la situación que viven los niños de la Cañada Real, sin electricidad durante meses.

García ha propuesto una renta complementaria de cuidados por reducción de jornada de 543 euros por progenitor, el doble, hasta 1.086 euros, en caso de familias monomarentales o monoparentales.