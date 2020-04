AMP.- Induráin dice que la tendencia es "esperanzadora" y llama a la prudencia ante el reinicio de la actividad

Rogamos a nuestros abonados sustituyan la noticia enviada anteriormente sobre el mismo tema por la que sigue. Se ha producido un error en la cifra de nuevas hospitalizaciones. Inicialmente se había informado de ocho ingresos hospitalarios, cuando la cifra correcta es doce. Volvemos a enviar la noticia con el error corregido. Disculpen las molestias.

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado que la tendencia "sigue siendo esperanzadora" en cuanto al número de nuevos contagios y la cifra de ingresos y altas hospitalarias, pero ha llamado a la "prudencia" y "al sentido común" para "no quebrar esta tendencia" con el reinicio de la actividad económica de algunos sectores.

En la rueda de prensa diaria para informar sobre el coronavirus, Induráin ha remarcado que Navarra ha registrado 58 nuevos casos, lo que supone un incremento del 1,42% respecto al total del día interior, "el valor más bajo desde que se iniciara la epidemia". Y ha recordado que "hace semanas este indicador estaba en un 25%".

Según ha dicho, otro dato esperanzador, "siempre desde la prudencia", es el de los hospitalizados y las altas hospitalarias, de tal modo que, en el día de ayer, hubo 12 ingresos frente a 31 nuevas altas.

En estos momentos, 347 pacientes se encuentran hospitalizados en planta y 62 en UCI, "muy lejos de los 600 pacientes que tuvimos en planta a finales del mes de marzo", ha señalado Induráin, quien no obstante ha lamentado que los nuevos diez fallecimientos contabilizados en las últimas 24 horas, hasta un total de 249.

Para la consejera, los últimos datos sobre el coronavirus en Navarra ponen de manifiesto que "el sistema sanitario tanto en su nivel de atención primaria como hospitalaria han respondido bien a este envite". Y también ha destacado que los datos "nos muestran que ya no estamos en la situación de gran presión asistencial, aunque tenemos que mantener los dispositivos materiales y humanos a pleno rendimiento".

SEMANA "INTENSA E IMPORTANTE"

La consejera de Salud ha puesto de relieve que estamos ante una semana "intensa e importante" en la que se reinicia parcialmente la actividad económica, lo que, según ha dicho, "desde el punto de vista macro" se realiza una "lectura positiva", pero desde la perspectiva epidemiológica es "un escenario complicado en el que nos jugamos mucho".

"Nos jugamos evitar un posible rebrote y que se considere o no hacia el reto de la progresiva flexibilización del confinamiento", ha advertido Induráin, para pedir "prudencia" y "sentido común".

En este sentido, la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha llamado a "extremar las medida preventivas y protectoras en la vuelta al trabajo" y, en este marco, ha señalado que el Servicio de Salud Laboral "asesora y acompaña a las empresas para garantizar una vuelta segura".

Ha detallado que se ha enviado una carta a todas las empresas señalando el plan a realizar, teniendo en cuenta la guía de buenas prácticas aprobada por el Gobierno central, así como una lista de medidas preventivas a adoptar.

En cuanto al reparto de mascarillas, ha señalado que éstas sirven para reducir la propagación de la infección, pero ha querido dejar claro que "no sustituyen a las medidas de distancia física y de higiene de las manos".

Asimismo, a preguntas de los periodistas, ha afirmado que no le han comunicado que esté habiendo quejas por falta de protección en las empresas y ha explicado que, por ejemplo, se han repartido directamente mascarillas a pequeñas empresas y trabajadores autónomos a través de las mutuas para estos cuatro días.

Respecto al posible uso de las mascarillas por la población en general, la consejera Induráin ha señalado que "cuando toque esta fase" las farmacias "recuperarán ser cauce de distribución y venta con precios que se establecerán y que probablemente estarán intervenidos para que sean accesibles a toda la población". Y ha manifestado que "informaremos cuando esto esté concreto". "Estamos hablando también", ha agregado.

INTENSIFICAR LAS MEDIDAS DE DETECCIÓN

Por otro lado, la consejera de Salud ha recordado que esta semana se va a proceder a "intensificar" las medidas de detección y vigilancia con la realización de test rápidos y ha avisado de que este incremento de las pruebas "se va a traducir posiblemente en un ligero repunte en los datos de nuevos positivos, que sobre todo va a tener una incidencia a nivel estadístico".

En concreto, Induráin ha recordado que desde este lunes se están realizando test rápidos a residentes y trabajadores en el ámbito sociosanitario, "una población vulnerable y con alta contagiosidad".

Ha explicado que ayer se realizaron 555 test rápidos en residencias de Pamplona (460) con 60 positivos y Tudela (95) con tres positivos y ha detallado que "hoy seguiremos ampliando ya al ámbito rural y a otras zonas con una implementación progresiva que llevará a toda la geografía foral".

Ha recordado, además, que también se van a comenzar a realizar test rápidos en Atención Primaria a pacientes que entren por el circuito de 'respiratorios' con síntomas de Covid-19 y también a casos posibles que ya están diagnosticados clínicamente.

Y ha indicado que "a lo largo de esta semana se van a concretar los tiempos y las formas" de cómo se va a proceder a la realización de estos test. "Hoy se está comunicando a los equipos directivos y a los profesionales antes de empezar esta actuación", ha afirmado.

Asimismo, en cuanto al personal sanitario, la titular de Salud ha señalado que sigue estando en marcha el circuito de Refena que se amplía también con la realización de test rápidos para profesionales que "aún sin síntomas hayan estado en contacto con pacientes con Covid-19". Se comenzarán a realizar a partir de esta tarde.

En estos momentos, los casos positivos en profesionales del sistema sanitario navarro (público y privado) alcanzan el 4,1%, es decir, 629 profesionales de un colectivo de 15.000 personas, aproximadamente.

Para la titular del Departamento de Salud, "con estas tres patas de detección (residencias, Atención Primaria y sanitarios) reforzamos nuestro sistema de vigilancia en esta fase que es fundamental y que nos llevará a otras posteriores en las que también será importante dimensionar el número de personas inmunizadas".

"Pero eso ya llegará, ahora procede reforzar la idea de que hay que transitar con mucho rigor y responsabilidad en esta etapa de reactivación para evitar sembrar rebrotes de contagio que nos lleven a escenarios de presión del sistema sanitario como hemos tenido", ha comentado.

También ha comparecido en la rueda de prensa la jefa del Servicio de Epidemiología, Nieves Ascunce, quien ha informado sobre la evolución del coronavirus en la última semana. Al igual que la consejera, ha avisado de que si se realizan test rápidos a colectivos con más riesgo las cifras aumentarán, pero ha remarcado que "la epidemia está disminuyendo".

Según ha indicado, "esto es consecuencia de todo lo que estamos haciendo de bien" y ha pedido que "no nos olvidemos que las medidas de contención siguen siendo importantes". "Si no, entraremos en una fase de repunte que no deseamos nadie", ha advertido.