AMP.- Inclusión cruzará los datos de los centros de acogida de migrantes con el padrón para estudiar ayudas a CC.AA

Escrivá cifra en 7.000 los menores migrantes solos en Canarias y dice que las autonomías solo se han puesto de acuerdo para acoger a 400

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que han llegado a un acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para cruzar los datos de los centros de acogida de migrantes con el padrón para comprobar si la actual crisis migratoria va a suponer unos gastos extra para las comunidades autónomas y ayuntamientos, en lo que se refiere a sanidad, servicios sociales y educación.

Así se ha pronunciado Escrivá este martes, en la sesión de control al Gobierno, en el Senado, ante la pregunta del senador del PP Juan José Sanz, sobre cuáles van a ser las ayudas para que las administraciones municipales y autonómicas puedan hacer frente a la realidad migratoria.

Escrivá ha precisado que "en principio" no contempla que tengan que "ayudar" en este caso, a diferencia de lo que hicieron con los refugiados de Ucrania, cuando, al final, según ha dicho, las ayudas las han "dado en función del empadronamiento final que hubo".

"Yo en principio no contemplo que tengamos que ayudar. En el caso de Ucrania hemos ayudado muchísimo, tanto hemos ayudado que a su comunidad autónoma le otorgamos un millón de euros y nos han devuelto la mitad, porque no tenía que utilizarlo", ha apuntado el ministro de Inclusión.

En todo caso, ha puntualizado que han "llegado a un acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística para cruzar" todos sus "datos en los centros de acogida con los datos del padrón".

"Esa es la forma de abordar este tema, es decir, cruzar los datos nuestros con los datos del padrón y, si constatamos que realmente se produce un hecho que nosotros no estamos viendo en este momento y lo vemos con todos los flujos de migrantes que están llegando a España, que es que tuvieran algún efecto sobre los servicios sociales y sobre todo de sanidad y educación de las comunidades autónomas porque se empadronan y se quedan allí, cosa que no está siendo el caso en este momento, pues cambiaremos de opinión y lo abordaremos", ha asegurado.

Si bien, ha insistido en que, con los migrantes llegados de Canarias, están observando que son "tránsitos muy rápidos por los centros de acogida" y además, según ha añadido, "son chicos que no están en edad de escolarización, que están sanos".

Por su parte, el senador del PP ha afeado al Gobierno la "improvisación, la opacidad, la arbitrariedad y el sectarismo" en la gestión de esta crisis migratoria y ha criticado que "no explican cuáles son los criterios de reparto, de distribución de los recursos". También ha denunciado que "a una ONG se le ha dado 60 millones de euros".

"¿Eso es malo? No. ¿Es preocupante? Sí, porque los presidentes son dos exdiputados socialistas. ¿Y sabe usted quién es socia? La vicepresidenta tercera. ¿Sorprende? No, porque la vicepresidenta tercera es el perejil de todas las subvenciones", ha acusado.

Así, ha tachado la gestión del Ministerio de "caos" y ha añadido que el problema no es que el Gobierno esté "en funciones" sino que están "en función de un señor que está en Waterloo, que creen que es un emigrante que tienen que convertir en un inmigrante con alfombra roja".

CONFERENCIA SECTORIAL DE INMIGRACIÓN

Por otro lado, Escrivá ha indicado que si la Conferencia Sectorial de Inmigración no se ha convocado en cinco años "será porque nadie lo ha solicitado". Lo ha manifestado ante la pregunta del senador del PP, Emilio José Navarro Castanedo, sobre cuando tendrá lugar esta reunión, que, finalmente, se celebrará el lunes, 20 de noviembre, tal y como confirmaron fuentes del departamento a Europa Press.

Asimismo, el ministro de Inclusión en funciones ha insistido en que la Conferencia Sectorial es "de carácter estructural" y que "no sirve para solucionar ni abordar problemas agudos de llegadas".

Además, ha comparado la llegada de refugiados ucranianos con la actual crisis migratoria. En este sentido, ha asegurado que esta vez "no hay prácticamente impacto sobre las comunidades autónomas" y, que de haberlo, "hay algo sobre los ayuntamientos".

7.000 MENORES NO ACOMPAÑADOS

En esta línea, ha señalado que en este momento en Canarias quedan 4.000 migrantes, excepto los menores no acompañados, que ha recordado que no es una competencia estatal y que son "unos 7.000". En este punto ha recalcado que las comunidades autónomas no se han puesto de acuerdo "más para que acoger a 400".

También ha destacado que, actualmente, en la isla de El Hierro "prácticamente" no hay inmigrantes. "Los estamos desplazando inmediatamente", ha asegurado ante la pregunta del senador del Grupo Parlamentario Plural, Aniceto Javier Armas González, sobre "las actuaciones realizadas por el Gobierno para la recepción de los emigrantes que llegan a Canarias y su redistribución de adultos y menores entre las comunidades autónomas".

Armas ha indicado al ministro en funciones que la situación que están viviendo en Canarias, especialmente en El Hierro, es "un drama humanitario". "Por el puerto de La Restinga han entrado cien cayucos. Tan solo uno de ellos traía 320 seres humanos, el más numeroso de la historia de la inmigración hacia Canarias. Ahora, como consecuencia del mal estado del mar, están llegando muchos en muy mal estado", ha añadido.

Igualmente, Armas ha lamentado que en el hospital de la isla de El Hierro, con treinta y dos camas, hay quince ingresados en este momento y ha habido que habilitar nuevos espacios para atenderlos. Finalmente, Armas ha pedido a Escrivá que se designe "ya" una autoridad única en materia de inmigración, así como que se nombre un director insular de la Administración del Estado en El Hierro. El ministro se ha comprometido a estudiar sus peticiones.