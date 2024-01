AMP.- Feijóo en el Senado ante la reforma del artículo 49: "En lugar de debilitar la democracia, la afianzamos"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado este martes su apoyo a la reforma del artículo 49 de la Constitución, para sustituir el término "disminuido" por "personas con discapacidad", durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados, que se ha celebrado en sesión extraordinaria en el Senado. Ha acudido con la diputada del PP en las cortes valencianas con síndrome de Down, Mar Galcerán.

Feijóo ha mostrado su "compromiso firme" con esta reforma. "No voy a renunciar nunca a la política que surge del consenso y de la honestidad. No voy a renunciar nunca a la política que tiene como única razón el ser servicio a los ciudadanos. No voy a renunciar nunca a servir a la mayoría. Y no voy a renunciar nunca a defender la igualdad", ha asegurado.

Asimismo, ha indicado que esta modificación pretende "tratar con justicia" al sector de la discapacidad y ha recalcado que "es fruto de un consenso mayoritario". "No se elabora con opacidad, sino con transparencia. No nace del deseo de erosionar la ley de leyes, sino con la vocación de fortalecerla y no produce desconcierto o indignación en gran parte de la sociedad española, sino aplauso. En lugar de debilitar la democracia española, la estamos afianzando", ha subrayado.

También ha apuntado que es una reforma "pertinente, necesaria, adecuada y prometida", que se ha dilatado "única y exclusivamente por la tentación de algunos de usarla como excusa para abrir debates que nada tienen que ver con las demandas de las personas con discapacidad".

En todo caso, ha añadido que, aunque el legislador "no quiso ofender a nadie durante la redacción del texto fundamental", el lenguaje y también las instituciones "son organismos vivos que se han de adecuar al contexto y a las nuevas necesidades".

LA REFORMA, "INFINITAMENTE MEJOR OPCIÓN QUE LA RUPTURA"

Igualmente, ha expuesto que la Constitución "es más que nunca la garantía de la igualdad y la libertad de todos los españoles" y ha agregado que también es la prueba de que la reforma es "infinitamente mejor opción que la ruptura". "Y el marco de un modelo de convivencia en el que todos cabemos y todos nos podemos sentir orgullosos. Incluso los que no creen en él", ha señalado.

En esta línea, ha indicado que actualmente se diferencian tres posiciones en la carta magna: "Las que la atacan, las que la burlan y las que quieren defenderla". En este punto, ha añadido que, en el PP la defienden "utilizando la principal herramienta política que es el consenso".

"Con la misma intensidad que denunciamos y denunciaremos a los que pretenden destruirla, violentarla u olvidarla, estamos y estaremos dispuestos a recurrir al acuerdo cuando, en este caso, es necesario y responde a una demanda real y justa", ha recalcado.