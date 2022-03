AMP.- Estudiantes denuncian que "muchos" estudiantes no han cobrado todavía el importe total de las becas de este curso

Educación asegura que el proceso está concluido y sólo faltan las órdenes de pago, que ya están en Hacienda

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) denuncia que, pese al avance de la convocatoria por parte del Ministerio de Educación y FP de las becas de este curso 2022-2023, hay todavía "muchos" estudiantes que no han recibido el importe total de la beca de este curso, 2021-2022.

Según CANAE, son "muchos" los estudiantes que a día de hoy no han recibido el importe total de su beca, e incluso algunos que hace apenas una semana que les ingresaron su primer pago.

Fuentes del Ministerio de Educación y FP han informado a Europa Press de que el procedimiento está concluido y que sólo faltan por hacer las órdenes de pago, que están ya en Hacienda.

Algunos de estos casos son los de Deiba Llorca y Miguel Pérez, ambos estudiantes de Diseño de moda, que han recibido su beca hace apenas una semana. En ambos casos, sus familias han tenido que hacer un "gran esfuerzo económico" para que puedan continuar con sus estudios.

Deiba es de Gran Canaria, aunque actualmente se encuentra en Granada, donde cursa sus estudios superiores: "Vine de Canarias a realizar los estudios superiores de Diseño de moda en Granada con la ilusión de poder obtener una mejor formación. Sin embargo, llevo 2 años solicitando la beca y siempre he tenido problemas a la hora de ingresar los pagos, lo que me dificulta terriblemente poder continuar con la carrera".

Según denuncia esta estudiante, este año ha sido "peor" que el anterior, ya que ha estado a punto de tener que abandonar la carrera al no poder pagar el alquiler y quedarse con "0,89 céntimos en la cuenta". "Este mes he podido quedarme gracias a las horas extras que ha tenido que hacer mi hermana para poder pagar mi alquiler, pero no puedo seguir otro mes más así", explica Llorca.

Muy similar es el caso de Miguel, que también se ha tenido que trasladar a Granada para poder cursar sus estudios: "En mi caso estoy viviendo en otra ciudad diferente para estudiar Diseño de moda, una carrera que requiere numerosos gastos en materiales. El alquiler, la comida y cualquier gasto que decida tener dependen exclusivamente de la beca, ya que por mi parte sólo cuento con mi madre y su sueldo. Solicité la beca en julio/agosto y llevamos 7 meses de curso en los que mi madre se está matando a trabajar a más no poder para que yo siga estudiando esta carrera", comenta Pérez.

La medida de adelanto de la convocatoria de becas por parte del Ministerio es un "avance", según CANAE, que advierte, no obstante, que "no llega a la raíz del problema".

"El avance total no llegará hasta que los estudiantes cobremos las becas al empezar el curso escolar, o al menos durante el primer trimestre. Es insostenible que las becas se cobren en febrero o marzo, no tiene sentido", apunta Andrea Henry, presidenta de la Confederación.