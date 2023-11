AMP.- Estudiantes se concentran contra la amnistía arropados por Vox: "La protesta surgió de un alumno del PSOE"

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Figaredo defiende que Vox apoya "de forma explícita las protestas pacíficas": "España está alzándose contra el golpe de Estado"

Un centenar de jóvenes universitarios, convocados por varias asociaciones de estudiantes, se han concentrado este martes a las 12.00 horas para protestar contra la Ley de Amnistía en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en una protesta a la que han asistido diputados de Vox.

"La iniciativa de la protesta estudiantil surgió por parte de un votante del PSOE compañero mío que dijo que no podía estar de acuerdo con esto", ha asegurado Fátima, presidenta de Adelante en la Facultad de Derecho de la Complutense, en declaraciones a los medios. También ha incidido en que la juventud y los estudiantes están en contra de la amnistía. "Se está destrozando nuestro futuro", ha advertido.

Durante la concentración, uno de los jóvenes ha reconocido que votó al PSOE. "Yo voté al PSOE y me han robado el voto. No a la amnistía", ha gritado el universitario, al tiempo que otro ha señalado que no son "una panda de fachas", sino que son estudiantes defendido su país.

Los jóvenes han repetido cánticos que se han escuchado los últimos días en las protestas en Ferraz, frente a la sede nacional del PSOE. Así, han proferido gritos de 'Viva España'; 'En pie si eres español'; 'Puigdemont a prisión'; 'España una y no 51'; '¡Qué miedo tienes Pedrito, qué miedo tienes!'; o 'Madrid será la tumba del sanchismo'.

'Joven español, defiende tu nación'; 'No es investidura, es una dictadura'; 'España no se vende, España se defiende'; 'Unidad Nacional'; 'España no se vende, España se defiende'; 'Sánchez, traidor, tu casa es la prisión'; 'Movilización frente a la traición'; o el clásico 'Yo soy español, español, español', han sido otros de los lemas que han coreado los estudiantes.

La protesta, impulsada por las organizaciones Españoles de a pie, Libertad Sin Ira, S'ha Acabat, Alternativa Estudiantil, Revuelta, Adelante, Estudiants pel Canvi o Voces Libres, estaba convocada bajo el lema 'España no se vende y nuestro futuro tampoco'. Además de en Madrid, había convocada otra manifestación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.

LA IDEOLOGÍA DE IZQUIERDAS, "IMPUESTA" EN ALGUNAS FACULTADES

"Animamos a la juventud a salir a la calle porque se está poniendo en juego nuestro futuro y hay que defenderlo. Queremos dar voz a esos estudiantes que tienen miedo a hablar", ha subrayado la presidenta de la asociación Adelante, quien ha denunciado que, especialmente en la Facultad de Políticas de la Complutense, siempre ha habido una ideología de izquierdas "impuesta por parte de estudiantes y profesorado".

En este sentido, la portavoz de Libertad Sin Ira Sol Fiebig también ha advertido de que en Políticas en la Complutense "sólo existe un pensamiento y todo el que se salga de ese pensamiento le acosa y persiguen". "Hemos llegado hasta a recibir amenazas. Queremos dar voz a esas personas que tienen miedo a hablar", ha apostillado.

"Está bien que haya movilizaciones de otro pensamiento para que la gente que tiene miedo a hablar encuentre una voz para expresarse. Animamos a la juventud a salir a la calle porque se está poniendo en juego nuestro futuro", ha manifestado Fiebig, quien ha afirmado que están recibiendo "mucho apoyo" de estudiantes que están en contra de la amnistía.

Por su parte, Jorge Gutiérrez, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Carlos III, ha destacado en declaraciones a Europa Press que los jóvenes no pueden quedarse parados ante una "evidente degradación del Estado de Derecho y la separación de poderes".

Además, Héctor Velázquez, que estudia Derecho en la Complutense, ha criticado la "leyenda urbana de que los jóvenes sólo son de izquierdas" y ha apostado por "hacer lo posible para movilizar e intentar que haya una reacción y se exprese el descontento que hay": "No podemos quedarnos en casa".

"Estoy en contra de la amnistía, me parece una vergüenza, se está vendiendo a España por unos cuantos asientos y unos cuantos votos. Muchos estudiantes de Derecho estamos indignados con el tema y sabemos que es inconstitucional", ha indicado Amanda Melgar, de 21 años.

A la concentración de Madrid, han acudido el secretario general de Vox, Ignacio Garriga; el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo; el secretario general del Grupo Parlamentario Vox, José María Figaredo; o el portavoz de asuntos sociales y laborales, Rodrigo Alonso; y varios diputados nacionales y autonómicos de la formación que lidera Santiago Abascal.

"NO VA A HABER UN TIRANO QUE PUEDA CON EL FUTURO DE ESTOS JÓVENES"

"España está en pie, los jóvenes están comprometidos con su patria. No va a haber un tirano que pueda con el futuro de estos jóvenes que van a defender su patria, su libertad y el Estado de derecho", ha zanjado Garriga, que sólo ha dado unas breves declaraciones a los medios con el objetivo de estar en un segundo plano para dar protagonismo a los jóvenes.

Sí ha tenido más protagonismo en la concentración el secretario general del Grupo Parlamentario Vox, quien ha animado efusivamente a los estudiantes para que se unieran a la protesta contra Pedro Sánchez. "Tenemos que levantarnos de forma constante y en todo ámbito posible contra el Gobierno, no podemos permitir que se perpetre este golpe de Estado", ha zanjado Figaredo.

En este punto, el diputado de Vox ha pedido "no descentrar la atención de lo que es realmente importante, que son esas protestas masivas". "Nunca jamás en la historia de España el pueblo se había alzado contra un proyecto manifiestamente ilegal", ha puntualizado.

El secretario general del Grupo Parlamentario Vox ha hecho hincapié en que Santiago Abascal "ha apoyado de forma explícita todas las protestas pacíficas y masivas". "Ahí es donde Vox está, en las protestas pacíficas. El mensaje importante es que toda España está en pie contra este acuerdo ilegal, España entera está alzándose contra el golpe de Estado y ahí es donde Vox estará apoyando", ha asegurado.

La movilización ha terminado pasadas las 12.30 horas tras más de media hora de una protesta que ha concluido con un llamamiento a la movilización esta noche en la sede del PSOE de Ferraz. Antes de disolverse, todos los jóvenes han tarareado al unísono el himno de España.

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Vox apoya a los estudiantes que protestan contra la Amnistía: "España está en pie"

Duración: 04:06

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=817018&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNzAwMTQwODY0LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.Q2CoS4mM4C8BtQLgatSHAQ3q55YMXrMM_YvMgQSHLMI

Vídeo: Asociaciones de estudiantes de la UCM se manifiestan contra la amnistía

Duración: 03:57

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=817019&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNzAwMTQwODY0LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.Q2CoS4mM4C8BtQLgatSHAQ3q55YMXrMM_YvMgQSHLMI

---------------------