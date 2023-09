AMP.- España ha eliminado el 33% de profesores que se añadieron durante la pandemia, 11.027 docentes menos, según CCOO

Reclama 84.915 profesores más para reforzar la educación pública, 4 docentes más de media por colegio

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) ha advertido de que, de los 33.323 profesores que se añadieron en la vuelta a la presencialidad durante la pandemia de la Covid-19, se han mantenido o recuperado 22.296 y se han eliminado 11.027, lo que supone un 33% menos.

"Hubiera sido necesario no solo mantenerlos sino incrementarlos", ha señalado este martes el secretario general de FECCOO, Paco García, durante la presentación del informe 'Inicio de curso 2023-2024. Defendamos la educación pública y a sus profesionales'.

El sindicato considera que las administraciones educativas "han desperdiciado la oportunidad de mantener los refuerzos que se introdujeron en el sistema y convertir ese incremento en estructural".

Así, recalca que, no solo "era necesario" mantener todo e se personal extra, sino que "es indispensable incrementarlo más aún por todas las necesidades cada vez más relevantes del alumnado, el profesorado y las familias".

En este sentido, el secretario de Enseñanza Pública no Universitaria de FECCOO, Héctor Adsuar López, que el profesorado que se mantiene "no es exactamente el mismo" ya que en la pandemia "se añadió un determinado grupo, determinados refuerzos, y hay algunos refuerzos que se han reformulado". "De hecho, hay algunas comunidades autónomas que han eliminado todo el profesor de refuerzo por el Covid, que se tenía que haber mantenido e incrementado más para abordar los retos del sistema educativo", ha sentenciado.

Precisamente, el informe reclama que, en total, deberían aumentarse las plantillas docentes a nivel estatal en 84.915 profesores, lo que supondría una media de unos cuatro docentes en cada centro educativo.

En concreto, para que todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuente doble a efectos de la ratio de su grupo, señala que sería necesario contratar unos 34.717 docentes a nivel estatal.

Por otra parte, ante la "gran parte" del alumnado con dificultades que no está recibiendo ningún apoyo especializado de Pedagogía Terapéutica (TP) y Audición y Lenguaje (AL), se requiere de 21.177 especialistas más.

Además, el sindicato considera necesario un incremento de la red de orientación para la "buena y ágil" prevención y detección de todas las dificultades y problemas y para su seguimiento, por lo que, a su juicio, debería incrementarse la red de orientación en 10.026 profesionales.

EL COORDINADOR DE BIENESTAR, UNA PERSONA ESPECÍFICA MÁS

También apunta que es "imprescindible" que la figura del Coordinador de Bienestar y Protección "no se le asigne a un docente cualquiera sin reducción de su horario normal o, en el mejor de los casos, con una pequeña reducción de horario lectivo, sino que se asigne a una persona específica más de cupo de plantilla al centro, cuyo perfil sería de servicios a la comunidad o de una figura análoga", lo que supondría un incremento de plantilla total de, al menos 18.995 profesionales, una dotación de 1,5 más de media por centro.

En este contexto, el secretario general de FECCOO ha criticado que se esté cubriendo la figura del Coordinador de Bienestar "dándole más funciones a cualquier docente del centro". "Son funciones de muchísimo calado. En el mejor de los casos, lo que se está haciendo ahora es reducirle alguna hora de horario lectivo a algún profesor del centro para que asuma estas funciones y esto no es invertir en bienestar y convivencia", ha afirmado.

Ante esta situación, García ha defendido que lo que hay que hacer es "añadir en todos los centros una persona más en plantilla a tiempo completo", con un perfil de servicios a la comunidad. "Todo esto el sistema educativo no lo puede hacer solo, toda intervención para problemas tan relevantes como el acoso escolar, el bienestar emocional, tiene que hacerse desde una perspectiva socioeducativa y sociocomunitaria", ha dicho.

En lo que respecta al Personal de Administración y Servicios (PAS) educativo, el informe revela que las necesidades de incremento de plantillas "son importantes para cubrir adecuadamente todas las funciones que realizan, aumentando todos los perfiles, desde personal administrativo hasta integración social, técnicos educativos o fisioterapeutas" y hace especial mención a la propuesta de dotar a todos los centros con personal de enfermería. Los efectivos necesarios serían, en su opinión, 28.493.

UNA SUBIDA DEL 7,41% DEL PRESUPUESTO EDUCATIVO

La inversión necesaria para estas medidas propuestas por el sindicato supondrían una subida del 7,41% sobre el total de presupuesto educativo, un 0,70% sobre el gasto público total y un 0,33% del Producto Interior Bruto de 2022.

Durante la presentación del informe, el sindicato ha incidido en que las condiciones laborales del profesorado y del resto de personal "deben mejorarse para que hagan su vital labor con los tiempos, el apoyo y los recursos suficientes, y con todo el reconocimiento que se merecen". Así, espera que esta sea la Legislatura "de una negociación profunda de las condiciones laborales y del largamente esperado Estatuto Docente".

Por otro lado, el documento publicado por CCOO indica que, desde el curso 2017-2018, el alumnado ha disminuido en las dos redes de forma similar: 202.094 estudiantes menos (un -7,06%) en la pública y 102.265 (un -7,45%) menos en la privada-concertada, mientras las unidades han bajado en 3.490 (un -2,51%%) en la primera y han bajado en 72 (un -0,13%) en la segunda red.

"Estos números son muy impactantes y aún lo son más si nos fijamos únicamente en la etapa de Primaria donde el alumnado baja -109.563 (un -5,48%) en pública y -49.725 (un -5,24%) en privada-concertada, pero las unidades se reducen -2.081 (un -2,18%) en la primera y suben +201 (un +0,52%) en la segunda", advierte el sindicato.

"CAOS" EN LA ASIGNACIÓN DE PROFESORES AL INICIO DE CURSO

En referencia a la asignación de profesores al inicio de curso en algunas comunidades autónomas, el sindicato ha criticado el "caos" en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, donde la gestión que tienen de los programas informáticos de llamamiento para cubrir plazas "está funcionando extremadamente mal".

"En Madrid el sistema informático no funciona, los interinos no pueden pedir las plazas, está siendo terrible. Está siendo verdaderamente caótico, no recuerdo un inicio de curso tan mal organizado en la Comunidad de Madrid", ha alertado el secretario general de FECCOO.

Según el informe presentado este martes, en la Comunidad de Madrid el número de profesores ha disminuido en 5.634 en el curso 2023-2024 con respecto al curso 2020-2021, mientras que en la Comunidad Valenciana ha disminuido en 369. Por su parte, Andalucía es la segunda comunidad que más ha reducido el número de profesores desde la pandemia, con 2.645 profesores menos.

No obstante, el número de docentes ha aumentado entre el curso 2020-2021 y el 2023-2024 en Aragón (+998), Islas Baleares (+143), Cataluña (+263), Ceuta y Melilla (+135) y La Rioja (+119).