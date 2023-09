AMP.- EEUU.- Detienen a un hombre relacionado con el asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur en 1996

La Policía Metropolitana de la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, ha detenido este viernes a un hombre supuestamente relacionado con el asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur en septiembre de 1996.

La casa del arrestado en Henderson fue registrada en julio como parte de la investigación llevada a cabo por las autoridades policiales con el fin de esclarecer el tiroteo que acabó con la vida del músico hace 27 años.

Por su parte, Mopreme Shakur, hermanastro del rapero, ha catalogado esta noticia como "agridulce" pues asegura que la Policía tenían información del ahora detenido, que durante años "ha hablado mucho" sobre la muerte de Tupac.

"Así que, ¿por qué ahora? Para nosotros esto no se ha acabado. Queremos saber por qué y si hubo algún cómplice", ha aseverado el hermanastro del afamado rapero, según informa la cadena estadounidense de noticias CNN.

En noviembre de 1994, Shakur ya fue víctima de otro tiroteo cuando dos hombres asaltaron al rapero en plena calle, le dispararon cinco veces y le robaron. Sobrevivió a aquel suceso --que le dejó dos heridas en la cabeza-- y acusó a varios raperos de peso como Biggie Smalls y P.Diddy de estar detrás de aquel asalto.

Tupac Shakur murió a los 25 años y, pese a su juventud, es considerado como uno de los raperos más importantes e influyentes de la historia del rap. Sus canciones se caracterizaron por denunciar problemas sociales de la época. Comenzó su carrera en la música en enero de 1991 y, entre sus éxitos, destacan temas como 'Changes', 'Old School' o 'So Many Tears'.