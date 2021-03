AMP.- Cvirus.- Sanidad suspende temporalmente la administración de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus

España va a suspender de manera "cautelar y temporalmente" durante unas dos semanas la administración de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía AstraZeneca, tras detectarse en otros países varios casos de trombosis en personas a las que se le habían administrado esta vacuna.

Así se ha acordado en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), convocado de manera urgente este lunes por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y en el que han participado los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas.

Esta decisión se va a mantener hasta que el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC, por sus siglas en inglés), de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), emita una valoración detallada de todos los casos, después de que este fin de semana se hayan notificado casos de trombosis de senos venosos, uno de ellos en España.

La suspensión temporal de la administración de la vacuna ya ha sido adoptada por Francia, Alemania, Italia, Austria, Dinamarca, Estonia, Lituana, Noruega, Islandia, Tailandia e Irlanda. "La decisión en el CISNS ha sido compartida por todos en base a un principio de precaución", ha aseverado Darias, para señalar que la suspensión se podría aumentar, si así se considera oportuno, más allá de los 15 días.

En este sentido, la ministra ha destacado que la notificación de los casos de estos eventos adversos de la vacuna demuestra que el sistema de farmacovigilancia funciona. "Las vacunas van a seguir llegando y una vez tengamos la decisión del PRAC tomaremos la decisión sobre la misma, que esperamos que así pueda ser", ha enfatizado.

LA EMA Y LA OMS EVALÚAN MAÑANA LA VACUNA DE ASTRAZENECA

Actualmente, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que se va a volver a reunir este martes, está estudiando los eventos trombóticos notificados, si bien ha señalado que, por el momento, no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, "que no figuran como efectos secundarios de esta vacuna".

Además, un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se va a reunir este martes para analizar "más a fondo" la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, después de que se han notificado casos de trombos en personas a las que se les había administrado.

"Estamos evaluando todos los casos de trombos y de otros posibles efectos secundarios. Mañana nos vamos a reunir y vamos a evaluar los datos disponibles que tenemos desde la semana pasada para realizar una investigación más a fondo", ha detallado la subdirectora general de la OMS para el Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios, Mariângela Simão, para asegurar de que esta semana se contará con "más noticias" al respecto.

El pasado viernes la OMS aseguró que "no hay razón para no usar" la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. "Hay personas que mueren todos los días, por lo que es normal que haya personas que han sido inmunizadas y mueren. Los informes disponibles hasta ahora no establecen una relación directa con los trombos ya que este porcentaje se ha observado también entre la población general", dijo la subdirectora general de la OMS para el Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios, Mariângela Simão.