AMP.- Cvirus.- La Comunitat Valenciana suma 529 nuevos positivos, 5 fallecidos y 13 brotes desde la última actualización

El 90% de los brotes son de pequeña magnitud y en su mayoría se concentra en Valencia, son de origen social y afectan entre los 15 y 64 años

La Comunitat Valenciana ha registrado 529 nuevos casos de Covid-19 desde la última actualización y cinco fallecidos, según ha informado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, este lunes en rueda de prensa.

Con estos cinco nuevos fallecidos, el total de defunciones es de 1.661 personas: 247 en la provincia de Castellón, 577 en la de Alicante y 837 en la de Valencia.

Por su parte, de los 529 nuevos positivos 41 en Castelón, 197 en Alicante y 291 en Valencia. Además, se han dado 1.105 nuevas altas por lo que el total de personas curadas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 45.255: 5.148 en Castellón, 14.818 en Alicante y 25.252 en Valencia. Además, hay un alta no asignada que eleva a 37 el total de altas sin asignación. De esta forma, en estos momentos hay activos 5.586 casos, lo que supone un 10,64% del total de positivos.

Asimismo, hay actualmente 424 ingresados por coronavirus en los hospitales de la comunidad, de ellos 60 en UCI: 229 en los hospitales de Valencia (22 en UCI), 133 en los de Alicante (33 en UCI) y 62 en los de Castellón (5 en UCI).

En las residencias, han dado positivo 26 residentes y 8 trabajadores. Hay actualmente algún caso en 42 residencias (36 son de mayores, 3 son centros de menores y otros 3 centros de diversidad funcional).

Respecto a la tasa de incidencia acumulada, ha explicado que la de los últimos siete días es de 42,13 casos por cada 100.000 habitantes y en los últimos 14 días es de 103,84 casos, por debajo de la media española y situando a la región con la tasa más baja de todo el país, aunque eso no supone "poder relajarnos".

"Hay que mantener el esfuerzo porque cualquier relajación, como se ha visto con el brote del Colegio Mayor Galileo Galilei por una actividad que no debía haberse hecho, puede traer "consecuencias no deseables", ha recalcado Barceló, que ha pedido a la población que mantenga "la prudencia, precaución y motivación de que la curva no se quede en una llanura sino que descienda".

RADIOGRAFÍA DE LOS BROTES

Barceló también ha destacado que el 90% de los nuevos brotes --se contabiliza como tal a partir de tres positivos-- son de pequeña magnitud, con menos de 10 casos y en su mayoría, el 67%, son de origen social mientras que un 18,6% de origen laboral. De este modo, el 44,4% de los brotes afecta a la franja de edad de entre los 35 y 64 años, y en un 31,7% a la población entre los 15 y los 34 años.

La provincia más afectada es Valencia, concentra el 51% de los brotes, seguida de Alicante, con un 26,2% y Castellón, el 22,8%. El 98,6% de los brotes son autóctonos y en 1,4% de otras comunidades

Desde la última actualización se ha notificado 13 nuevos brotes, esta vez en su mayoría, siete, de origen laboral: dos en València con 9 y 3 casos, otro en Albocàsser con 7 casos, Benidorm con 3, Segorbe con 7 casos, Sagunto con 3 casos y Villajoyosa con 4 casos.

Además de estos dos brotes laborales, València ha registrado otros cuatro brotes de origen social con entre 3 y 6 casos. El resto de brotes se localiza en Godelleta con 6 casos y Nules con 4 casos.