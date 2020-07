AMP.- Coronavirus.- La Región de Murcia registra dos brotes más de coronavirus este fin de semana

La Delegación del Gobierno ha solicitado el uso de las instalaciones del albergue de El Valle, en Murcia, para la cuarentena de inmigrantes

La Consejería de Salud ha registrado este fin de semana dos nuevos brotes de coronavirus en la Región de Murcia, que afectarían a un total de seis personas (tres cada uno de ellos) y provocados por otros casos importados, uno de ellos por una persona que vino en un vuelo y otro que llegó, al parecer, a bordo de un camión. Ambos se suman a los dos brotes que ya estaban activos y que actualmente están "controlados".

Así lo ha hecho saber el consejero de Salud, Manuel Villegas, en la rueda de prensa ofrecida tras asistir a la reunión periódica del Comité de Seguimiento Covid-19 que ha tenido lugar este lunes presidida por el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras.

Villegas ha recordado que se requiere contabilizar un mínimo de tres casos para que se considere "brote". Ha señalado que el brote más complejo es el relacionado con el vuelo procedente de Bolivia, que ya suma 38 casos positivos, de los que 11 están localizados en una empresa hortofrutícola radicada en el municipio de Murcia; y ha generado más de 300 personas en cuarentena. Este brote está "controlado" porque solo se han registrado aproximadamente un caso diario en las últimas jornadas.

No obstante, el consejero ha puntualizado que este brote relacionado con el vuelo de Bolivia "no está completamente cerrado" porque, para eso, es necesario esperar a que la última persona afectada se cure y por lo tanto, es necesario aguardar dos ciclos completos (28 días). Villegas ha insistido en que era un brote "complejo" porque ha afectado a varios municipios.

El segundo brote se localiza en el municipio de Torre Pacheco, con tres casos positivos procedentes de la provincia de Granada y que está "controlado y quedan dos días para su cierre porque las personas están curadas y no va a haber problemas".

CARACTERÍSTICAS DE LOS DOS NUEVOS BROTES

En cuanto a los dos nuevos brotes activos confirmados este fin de semana, uno es de carácter familiar, afecta a tres personas y se localiza en una diputación de Cartagena "sin vínculo claro". El otro brote se localiza en Murcia capital con tres personas afectadas, dos de ellas convivientes. Villegas ha señalado que se están estudiando los contactos estrechos para comprobar si van a más o no.

En total, hay unas 20 personas en cuarentena por estos dos brotes "pequeños" que han aparecido. Y es que Villegas ha señalado que la actitud de la Consejería ahora mismo es "muy agresiva" cuando se detecta un positivo y se hace una prueba PCR a los contactos "sobre la marcha" y, aún así, pasan a estar en cuarentena.

Ha adelantado que su seguimiento va a ser "sencillo" o, al menos, "menos complejos" que el relacionado con el vuelo de Bolivia porque, en el momento en el que el brote se difumina o se extiende en una empresa, "se complica mucho".

ALBERGUE DEL VALLE

Además, Villegas ha señalado que hay ocho personas llegadas a las costas de la Región en la última semana en las que el resultado de la PCR ha sido positivo. A este respecto, ha recordado que Emergencias del 061 realizan pruebas PCR a todas las personas llegadas en estas circunstancias.

El consejero ha señalado que las personas que han sido contactos estrechos de algún caso positivo deben guardar cuarentena. La Consejería de Salud notifica estos supuestos a través de una orden ejecutiva y lo comunica a la Delegación del Gobierno, que es "la que tiene que hacerse cargo de que se cumpla la cuarentena de esas personas que se pueden haber contagiado".

Ha recordado que el delegado del Gobierno, José Vélez, se puso e contacto el pasado viernes con el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, para solicitarle el albergue de El Valle, que se está desinfectando y habilitando para ser puesto en uso "de manera inminente, probablemente el próximo día".

"Es uno de los centros de los que puede hacer uso la Delegación del Gobierno", según Villegas, quien recuerda que la Comunidad puso a disposición de la Delegación todos los medios de los que dispone. "Si mañana necesitan algún otro local, también se pondrá a su disposición", ha manifestado.

Al ser preguntado por los comportamientos de algunos vecinos, que han mostrado su rechazo a la presencia de inmigrantes en determinados emplazamientos, Villegas ha considerado que, "más que un tema de racismo, es un tema de miedo, desconocimiento y de desconfianza". No obstante, cree que la apertura del nuevo centro en el Valle "minimizará este problema".

"Lo importante es que nos autoprotejamos", según Villegas, quien ha recordado que están llegando vuelos de Reino Unido, país que tiene una incidencia de la enfermedad "bastante elevada". No obstante, ha señalado que no se ha registrado ningún caso positivo en turistas, de momento. Así, se ha mostrado "totalmente en contra de que se estigmatice a una persona por el hecho de que pueda ser portador o contagioso".

Al ser preguntado por el inmigrante que dio positivo y escapó durante unas horas del Hospital Santa Lucía de Cartagena y fue interceptado por la Policía Nacional, ha recordado que estaba en una zona "restringida" y encerrado en la habitación por indicación judicial, pero "forzó una ventana y se descolgó jugándose la vida".

Espera que sea una situación "excepcional" pero, no obstante, la Policía Nacional ha hablado con la dirección del centro este mismo lunes para implantar medidas con las que mejorar la seguridad de los trabajadores y de las personas ingresadas. "Extremaremos las medidas de seguridad", ha garantizado el consejero, quien también ha instado a tomar medidas de autoprotección.

SOLO EL 66% DE LOS CONSULTORIOS ABIERTOS

En cuanto a la situación de los consultorios, Villegas ha señalado que se encuentran abiertos un 60% de los más de 180 existentes en la Región y ha admitido que la Consejería va a tener dificultades para abrir el resto. "No es tanto por el personal sino por la seguridad de las personas que acuden a los consultorios y de los trabajadores", ha señalado el consejero, quien ha manifestado que algunos de estos centros son "muy pequeños y no pueden mantener una doble zona para personas con síntomas respiratorios y no respiratorios", lo que supone un riesgo.

A este respecto, ha recordado que se ofertaron 85 plazas para médicos de familia en centros de salud pero, "desgraciadamente, solo se han cubierto 55" y se han ofertado a todo el territorio nacional para ver si se puede cubrir la cifra total. "A diferencia de otros años, son contratos para todo un año, con el fin de reforzar la situación que estamos viviendo y dar estabilidad en el empleo", ha manifestado.

En cuanto a la situación en la que la Comunidad ordenaría el confinamiento de zonas, Villegas ha señalado que "no hay cifras mágicas" y "son los técnicos los que toman decisiones en función del número de personas afectadas, de la velocidad en la que se propaga la epidemia y de la localización de personas que se están contagiando". El confinamiento puede ir "desde un edificio a un área entera o la parte de una provincia", afirma.

No obstante, si afecta a varios municipios distintos, como ha sucedido con el brote del vuelo de Bolivia, ha destacado que "es imposible confinarlos". En cualquier caso, la Consejería tiene los documentos jurídicos necesarios para, en un momento dado, "confinar desde un edificio, a un municipio o a parte de la provincia", ha manifestado, porque la rapidez en la respuesta es fundamental para evitar que "se vaya de las manos".

En cuanto al uso de zonas de baño en lugares de agua dulce, Villegas ha señalado que "la diferencia con el agua del mar es que, en el agua dulce, en principio puede vivir más tiempo el coronavirus". Por eso, destaca que no está recomendado el baño en estas zonas desde el principio, y la Consejería recomendó cerrar las pozas.