AMP.- Coronavirus.- Israel notifica más de 6.000 casos de coronavirus en un día por primera vez desde septiembre

El Gobierno aprueba retirar a varios países de la 'lista roja' de viajes, entre ellos España

Las autoridades de Israel han notificado este lunes más de 6.000 casos diarios de coronavirus por primera vez desde septiembre de 2021, en medio de un repunte de los contagios achacado en parte a la propagación de la variante ómicron.

El Ministerio de Sanidad israelí ha detallado en su página web que durante las últimas 24 horas se han confirmado 6.562 contagios, lo que eleva el total a 1.399.630, con 8.244 fallecidos. Asimismo, ha apuntado que en estos momentos hay 37.675 casos activos, entre ellos 110 personas en estado grave.

Por otra parte, ha resaltado que 6.576.493 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, de las que 5.929.599 cuentan ya con la pauta completa y 4.262.854 han recibido una tercera dosis de refuerzo.

El Ministerio de Sanidad ha anunciado este lunes que autorizará desde el domingo la entrada de turistas que cuenten con la pauta completa de vacunación y que lleguen de algunos países, entre ellos España, poniendo fin a una prohibición casi total a la llegada de extranjeros al país.

Israel reabrió sus fronteras al turismo a principios de noviembre, si bien semanas después impuso nuevamente un cierre. Sin embargo, en esta ocasión ha recomendado que España, Canadá, Francia, Hungría, Nigeria, Portugal y Sudáfrica sean retirados de la 'lista roja', en la que permanecerán Estados Unidos y Reino Unido.

La recomendación queda a la espera de ser aprobada por el Comité de Sanidad del Parlamento, mientras que los viajeros extranjeros que no se hayan vacunado o se hayan recuperado de la COVID-19 seguirán sin poder entrar al país, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El Ministerio ha recomendado además que los israelíes vacunados o recuperados de la enfermedad que hayan regresado de alguno de los países de la 'lista naranja' no tendrán que realizar cuarentena durante tres días, lo que se cambiará por un aislamiento hasta que hayan recibido un resultado negativo de la PCR que deben hacerse al llegar.

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, anunció el domingo la aprobación de la administración de una cuarta dosis de la vacuna a la población mayor de 60 años y al personal sanitario.

Además, afirmó que las personas vacunadas a partir de 5 años que den negativo no tendrán que guardar cuarentena por contacto, mientras que quienes no estén vacunados tendrán que guardar siete días de cuarentena incluso si dan negativo en la prueba.