AMP.- Coronavirus.- Se elevan a 70 los casos por el brote de Gandia (Valencia), 21 más que el viernes

La Conselleria de Sanidad Universal ha elevado a 70 el número de casos positivos relacionados con el brote de coronavirus de la ciudad valenciana de Gandia, 21 más de los confirmados en la actualización del viernes. El perfil de las personas contagiadas es de entre 20 y 40 años y el brote está relacionado con el ocio nocturno.

Así lo ha explicado este domingo la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, durante una visita al Centro de Salud Pública de Gandia junto a la alcaldesa de la ciudad, Diana Morant, y otros representantes de la administración y del departamento de salud.

La Conselleria anunció el sábado la obligatoriedad de usar las mascarillas en todo momento en espacios públicos, salvo en playas, piscinas y espacios naturales --se recomienda también su uso en espacios privados-- y también ordenó el cierre del ocio nocturno en Gandia. Una resolución que este lunes se notificará en el Juzgado de lo Contencioso-Adminisitrativo.

Esta última medida, según ha explicado la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, se concretó en un bando municipal que ordenó el cierre de los locales del sector, incluidos chiringuitos, a partir de las 22 horas, y que se cumplió "con absoluta normalidad".

Barceló ha explicado que la Conselleria de Sanidad detectó que el brote es "consecuencia de que hay un desplazamiento y mayor contacto de las franjas de edades de entre 20 y 40 años", que "se desplazan mucho más" y "asisten a muchos eventos". "Nos preocupaba enormemente que del ocio nocturno pudieran seguir apareciendo nuevos casos". La consellera ha incidido en que el de Gandia es el "mayor brote" de la Comunitat y el que "requiere una mayor atención".

Es esta situación, ha explicado la consellera, la que ha llevado a tomar la "medida drástica" del cierre del ocio nocturno". "Las medidas tienen que ser contundentes y no podemos en ningún caso dejar de tomar este tipo de decisiones haciendo valer cualquier otro tipo de interés" que no sea la salud de los ciudadanos, ha remarcado.

"CORRESPONSABILIDAD"

Barceló ha insistido en la necesidad de la "corresponsabilidad y responsabilidad", "no solo de los ciudadanos sino en el sector" del ocio nocturno y también en la hostelería. "No nos gustaría seguir tomando medidas de este calado", ha subrayado.

Barceló ha hecho un llamamiento a los empresarios que no cumplen las medidas en sus establecimientos: "Si no queremos seguir tomando medidas, por favor que las adopten", un mensaje no solo para Gandia sino también para municipios y ciudades colindantes. Ha instado a cumplir el aforo de un tercio y ha lamentado que la voluntad era ampliarlo pero que "no se ha podido progresar".

Asimismo, ha hecho hincapié en el seguimiento de los desplazamientos de personas entre localidades cercanas, una labor que se está desarrollando junto a los alcaldes, que se han puesto a disposición de la Conselleria. "Todos los alcaldes son conscientes de que más que nunca tenemos que aumentar la vigilancia para el cumplimiento de las normas".

Sobre la posibilidad de reforzar el departamento de salud de Gandia, Barceló ha señalado que por el momento el personal es "suficiente", pero que es una alternativa que se contempla si surgen más casos y hay que hacer más rastreos, y de hecho es uno de los aspectos que se han abordado en la reunión de este domingo.

"APOYO DEL SECTOR" AL CIERRE DEL OCIO

Por su parte, la alcaldesa de Gandia ha señalado que desde el Ayuntamiento, con un bando municipal que concretó la resolución de la Conselleria en el cierre de locales y chiringuitos a partir de las 22 horas, ha tomado "medidas valientes y contundentes que ha recibido el total apoyo no solo del Ayuntamiento sino de la ciudadanía y del propio sector".

Morant ha afirmado que el sábado cuando se decretó el cierre de los chiringuitos a las 22 horas, "con absolutanormalidad cerraron todos a las 22 horas, mismo caso en pubs y dicotecas". Así, ha puesto en valor el "respeto" a la normativa de los sectores implicados.

Así, ha destacado que los empresarios "han compartido la decisión" porque entienden que hay que "evitar males mayores. "Todos tenemos que participar de la solución a un problema colectivo que es el covid", ha agregado.

Morant ha señalado que Gandia y La Safor habían presentado un cuadro de comportamiento durante el confinamiento ejemplar". Ha recalcado que "este brote no es consecuencia de la mala praxis por parte de los servicios sanitarios, de los empresarios ni de la ciudadanía". "Esto en algún momento tenía que llegar y hay que poner soluciones", ha sostenido. Además, ha agradecido la gestión de la Conselleria y ha resaltado la "relación fluida" con "comunicación diaria, hablando a cada duda".

SANTA POLA

Por otro lado, la consellera se ha referido al brote de Santa Pola, donde se realizará pruebas PCR a todas las personas que acudieron a la discoteca donde se detectó el foco los pasados días 10, 11 y 12 de julio. Se ha puesto en marcha un dispositivo en el pabellón municipal, donde se realizarán las pruebas el próximo martes 21 de julio, al que deberán acudir todas las personas que pasaron por la discoteca esos días. Barceló ha explicado que los detalles sobre este dispositivo de cerrarán el lunes y entonces de explicará el procedimiento.

Preguntada sobre la posibilidad de hacer un llamamiento en Gandia similar al que se ha efectuado por el brote de Santa Pola, Barceló ha señalado que allí "la situación es distinta" que en Gandia y "no es necesario". Ha explicado que lo que se está haciendo es seguir la trazabilidad de los positivos que se detectan.