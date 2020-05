AMP.- Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 247 altas, siete fallecidos y 24 positivos, dos importados de EEUU

La Comunitat Valenciana ha registrado un total de 247 altas de ingresados por coronavirus, siete fallecidos (uno en residencia) y 24 casos positivos confirmados por PCR, dos de ellos importados de Estados Unidos.

Según el balance diario de la Conselleria de Sanidad, ofrecido este jueves por la consellera Ana Barceló, se repite la cifra de nuevos casos de este miércoles, con seis muertos y 23 altas más.

De los 24 últimos positivos, 11 corresponden a la provincia de Alicante, seis a Valencia y cinco a Castellón. El total de casos confirmados por PCR en la Comunitat llega a 11.160.

Los dos nuevos importados de EEUU "no han viajado directamente a Valencia", ha remarcado Barceló, sino que han pasado por varios aeropuertos y "finalmente han llegado, no se sabe si en coche, medio aéreo o cómo". No habrían realizado la cuarentena en Valencia porque "seguramente han hecho escalas en otros puntos". "No sabemos cuál ha sido su recorrido", ha reconocido.

24 INGRESADOS EN UCI Y UN FALLECIDO EN RESIDENCIA

Este jueves siguen ingresadas 190 personas, 16 menos en un día, y 24 de ellas en UCI (tres menos). Hasta 114 de ellas en Valencia (ocho en UCI), 62 en Alicante (12) y 14 en Castellón (cuatro).

Entre los siete fallecidos, uno de ellos en residencia, cinco corresponden a Valencia, uno a Alicante y otro a Castellón, hasta un total de 1.425.

CASOS EN 73 RESIDENCIAS, 28 EN VIGILANCIA

Hay casos positivos en 73 residencias, una menos que este miércoles: 34 en Valencia, 31 en Alicante y ocho en Castellón. Un total de 28 siguen bajo vigilancia activa: 13 en Valencia, siete en Alicante y ocho en Castellón.

El número de altas ya es diez veces superior al de casos confirmados por PCR, como ha resaltado la consellera en su segunda comparecencia semanal, hasta un acumulado de 11.649. Las 247 últimas se reparten en las 126 de Valencia, 89 de Castellón y 32 de Alicante.

Y los profesionales sanitarios suman 26 nuevas altas, hasta un total de 2.188 desde el inicio de la pandemia, con 524 casos positivos confirmados.

RASTREADORES

Sobre la contratación de rastreadores, la titular de Sanitat ha destacado que ya hay un tercio para las ramas de administradores y celadores, mientras sigue el proceso en el resto. La trazabilidad, ha recordado, se sigue automáticamente mediante un cuestionario a cada nuevo caso para saber sus contactos de los últimos días.

"No es tanto cuestión de rastreadores como de cuántos casos detectamos, cuántas PCR hacemos y cuántas dan negativo. Si los contactos están bien identificados, nos da las certezas y seguridad para seguir en el desescalado", ha precisado.

El índice de contagio comunitario va "descendiendo desde el día 21", hace una semana, "un dato positivo" que se va remitiendo al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES) del Ministerio. "Hemos facilitado todo lo que nos han pedido y pensamos que reunimos los criterios para pasar a fase 2", ha aseverado.

DESESCALADA

También ha garantizado que sigue la planificación para citar a usuarios en centros de especialidades, aunque conlleva otra desescalada y "no se trata de poder atender ahora todo lo que estaba pendiente". "Todavía estamos viviendo una pandemia, no hemos terminado de combatir el virus; está entre nosotros", ha enfatizado.

Preguntada por la desescalada quirúrgica, tras la remisión de un borrador por "error" a los centros, Barceló ha asegurado que ya se ha remitido el documento final para que puedan tomar decisiones en la reapertura de centros y hospitales de todos los departamentos.

En atención primaria "poco a poco se van abriendo las consultas", con ambulatorios ya en funcionamiento en algunos departamentos". La decisión de abrir o no, ha resaltado, la toman ellos en función de la situación y de las necesidades de la población.

Por otro lado, cuestionada por los frentes judiciales contra el Consell por la falta de material, la consellera ha hecho hincapié en que no se les ha notificado "ningún procedimiento penal hasta ahora". Ha descartado opinar sobre "dónde quiere plantear cada uno la reivindicación o exigir los derechos".