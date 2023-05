AMP.- Casi el 93% de alumnos de Primaria testigos de bullying no supo qué hacer al presenciar el acoso, según un estudio

Educación organizará un Congreso Mundial sobre Violencia en la Escuela los días 2, 3 y 4 de octubre en Sevilla

El 92,82% de los alumnos de Primaria que han presenciado una situación de acoso escolar no ha sabido qué hacer, mientras que el 69% no le comunicó a un profesor que había sido testigo de bullying y el 79,83% no se lo dijo a su familia.

Así lo refleja el Estudio Estatal de Convivencia Escolar en Educación Primaria, elaborado con datos de más de 37.000 alumnos, docentes familias, equipos directivos y de orientación, y presentado este miércoles en la reunión del Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, que ha estado presidido por el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar.

El informe sobre Convivencia Escolar en Educación Primaria, dirigido por Juan Carlos Torrego, de la Universidad de Alcalá, y elaborado a petición del Ministerio, destaca en líneas generales el "buen clima escolar en esta etapa".

Recoge, a través de cuestionarios, las perspectivas del alumnado, el profesorado, los equipos de Orientación Educativa, los equipos directivos y las familias en torno a tres cuestiones: la calidad de la convivencia, los obstáculos a la convivencia y las condiciones para construir la convivencia.

El informe revela que el 17,6% de los alumnos que ha presenciado una situación de acoso escolar no se sintió mal, el 90,1% no se enfrentó a su agresor y el 85,1% no lo habló con un compañero.

El 9.53% del alumnado afirma haberse sentido acosado y un 9.20% ha sido víctima de ciberacoso, mientras que al preguntar al alumnado si ha acosado o ciberacosado alguna vez a alguien, responden afirmativamente un 4.58% y un 4.62% respectivamente. Es decir, el porcentaje de alumnado que percibe acoso es el doble del alumnado que considera estar acosando.

El estudio explica que la diferencia entre estos datos puede deberse, por un lado, a "la falta de reconocimiento de la responsabilidad por parte de los acosadores, que no son conscientes de estar haciendo daño o hiriendo la dignidad de sus compañeros" y, por otro lado, a que un mismo alumno pueda ser acosador/ciberacosador de más de un compañero.

Al ser preguntado a los alumnos que no han sido acosados (90,5%), acerca de qué han hecho si han presenciado una situación de acoso, un 30.91% señala que se lo comunicó a un profesor, un 20,17% a la familia y un 14,8% a un compañero.

Respecto a las familias, el 7,7% afirma que cree que su hijo 'sí' ha sido acosado frente al 84.6% que responde que 'no'.

Asimismo, el 95,4% de los alumnos encuestados indican que no han acosado a ningún compañero durante este curso; el 90,8% no ha recibido burlas o amenazas de algún compañero a través del móvil, Internet o videojuegos; el 95,4% no ha difundido burlas, amenazas o mentiras contra otros compañeros a través del móvil, Internet o videojuegos; y el 89,6% no ha sido testigo de este comportamiento en Internet.

LA COMUNIDAD EDUCATIVA CREE QUE LA CONVIVENCIA ESCOLAR ES POSITIVA

Durante su intervención en rueda de prensa, el autor del estudio ha explicado que las valoraciones de los cinco grupos respecto a la calidad global de la convivencia "son positivas", con puntuaciones medias por encima de los 8,19 puntos sobre un total de 10.

En concreto, el colectivo con una mayor valoración global es elalumnado, con una media de 9,24. Los escolares destacan la calidad de la relación entre familia y escuela (9,41) y de la relación entre docentes y alumnos (8,86). La dimensión con menor puntuación es la relación con los propios compañeros, aunque se mantiene en valores "muy positivos" (8,38).

Respecto al análisis de las condiciones para construir la convivencia, el informe resalta la valoración general positiva que hace tanto el alumnado como las familias de las habilidades de sus profesores para crear esas buenas condiciones, con medias que superan los 7 puntos sobre 10 en todas las dimensiones. Entre el profesorado, el estudio detecta una demanda de mayor formación (una de las dimensiones con la puntuación más baja es la de 'Herramientas de detección').

Por otra parte, el 55,1% de los equipos directivos y el 51,8% de los integrantes de estructuras de orientación entrevistados señalan que sus centros cuentan con programas de Mediación Escolar y el 37,1% y 33,7% respectivamente señalan que cuentan con programa de Alumnado Ayudante de convivencia.

Por último, el informe realiza una serie de propuestas educativas para mejorar la convivencia, como elaborar las normas de convivencia de aula con la participación del alumnado, intensificar la formación inicial y continua del profesorado o agilizar la carga burocrática en la gestión de la convivencia escolar en los centros educativos.

En sus conclusiones, el estudio recuerda que "mantener una buena convivencia escolar incide directamente en la calidad educativa, mejorando el rendimiento académico, el bienestar y la autoestima de los estudiantes y previniendo diferentes expresiones de violencia como el acoso escolar".

"La convivencia es un tema en el que merece la pena trabajar. Es una tarea que no puede llevar un Coordinador de Bienestar solo, porque es una tarea transversal y necesitamos personas con muy buena formación", ha advertido el autor del estudio.

Asimismo, Torrego ha apostado por "trabajar con los acosadores" porque, en sus palabras, "tienen que aprender a ser más empáticos, a ponerse en el lugar del otro y a resolver los conflictos de otra manera".

En este contexto, el experto ha asegurado que el fenómeno del acoso escolar "tiende a desaparecer cuando hay alguien solidario que se compromete con las víctimas" y ha destacado que los conflictos que más abundan en los colegios "son los problemas entre alumnos en el aula": "Hay que trabajar mucho más el buen trato, el respeto, porque eso es una debilidad todavía".

VIGILAR LAS REDES SOCIALES, ENTRE LAS ACTIVIDADES DE LOS DOCENTES

Durante su intervención, el secretario de Estado de Educación ha destacado que el seguimiento de las redes sociales de los alumnos con el objetivo de evitar ciberacosos "está en las actividades cotidianas que ejerce todo buen docente".

"Todo el tema de las redes sociales, la Inteligencia Artificial, esto difícilmente se le pueden poner diques. Por ahí pasa el futuro y ponerle barreras a eso va a ser difícil, lo importante es cómo administramos eso y en esto es importante la formación del alumnado y del profesorado", ha indicado Bar.

El número dos de Pilar Alegría ha avanzado que, en su apuesta por la formación, el Ministerio va a organizar un Congreso Mundial sobre Violencia en la Escuela y un Congreso Estatal de Convivencia Escolar, que se celebrarán en Sevilla durante los días 2, 3 y 4 de octubre.

Además, ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará próximamente varios programas de cooperación territorial que inciden en el bienestar emocional, como el Programa de Educación Inclusiva, que va a tener una dotación de 36,6 millones de euros, o el Programa de Bienestar Emocional, dotado con 5 millones de euros.