AMP.- Bustinduy quiere ampliar la deducción por maternidad hasta los 6 años y una ayuda universal por crianza

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que trabajará para ampliar la deducción por maternidad hasta los seis años, ampliando su cobertura.

"Debemos trabajar, y es nuestro objetivo, para ampliar la deducción por maternidad hasta los seis años, ampliando su cobertura. Este es un objetivo inmediato, parcial, insuficiente, pero necesario", ha indicado Bustinduy este viernes, durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, en el Congreso de los Diputados.

Esta medida la ha enmarcado en la ley de Familias que, según ha señalado, irá al Consejo de Ministros "en las próximas semanas" y que tiene tres objetivos principales: "apoyar a las familias, reconocer la diversidad familiar e impulsar la conciliación".

En cuanto al apoyo a las familias, Bustinduy ha destacado medidas como "la ampliación de la renta crianza de 100 euros al mes para familias con hijos e hijas de 0 a 3 años, incluyendo supuestos de adopción y acogida familiar" que, según ha precisado, fue aprobada en los Presupuestos Generales de 2023, pero que "forma parte del esquema de protección que la Ley de Familias se propone apuntalar".

El ministro ha precisado que, además de las madres que realizan actividades por cuenta propia o ajena, dadas de alta en la seguridad social o mutualidad correspondiente, también podrán acogerse a esta medida las madres que estén percibiendo prestaciones contributivas o asistenciales del Sistema de Protección del Desempleo.

A estas herramientas de renta por crianza se suma el complemento de ayuda para la infancia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, según ha recordado, actualmente, asciende a 115 euros al mes durante los tres primeros años de vida.

"Con estas dos medidas, deducción por maternidad y el complemento de ayuda a la infancia, hemos logrado una renta casi universal por crianza en el tramo de 0 a 3 años", ha subrayado.

En todo caso, ha manifestado la "absoluta necesidad y urgencia" de que esta prestación por crianza sea "universal". "Esto es una excepción incomprensible en el ámbito europeo, que España no tenga una prestación de esta característica y desde luego será una prioridad de mi trabajo dar todos los pasos necesarios para que más pronto que tarde podamos resolver esa anomalía", ha concretado.

Entre otros retos para esta legislatura, el ministro también se ha referido a la reforma del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que "aún no ha conseguido alcanzar a toda la población objetivo de la medida" y ha propuesto "una revisión de su diseño centrada en la simplificación de los requisitos de acceso"; y a la Ley de Servicios Sociales ante dos problemas: "el déficit de financiación y un alto grado de fragmentación".

Además, en materia de Dependencia, se ha comprometido, tal y como ya dice el acuerdo de Gobierno, a "continuar la senda de crecimiento hasta que la financiación de la Administración General del Estado represente el 50% del total" que "en ningún caso va a suponer una merma de la financiación autonómica de este sistema". Igualmente, ha avanzado que van a activar la Mesa de Diálogo Social de la Dependencia para abordar, junto a los sindicatos, la situación laboral de las trabajadoras del sector de los cuidados.

En el turno de portavoces, la diputada del PSOE Sonia Guerra ha urgido a trabajar en una cartera común de servicios sociales que reconozca prestaciones básicas "independientemente del código postal" y ha mostrado su apoyo a la ley de familias para "equiparar los derechos" de las numerosas con las monoparentales.

Igualmente, desde Sumar, la diputada Noemí Santana ha dicho que "no hay tiempo que perder en la aprobación de esta ley" de familias que, tal y como ha recordado fue "una de las grandes apuestas" de Ione Belarra, y ha deseado que "no haya que volver a la casilla de salida".

Por su parte, la diputada del PP Bella Verano ha criticado la tarjeta monedero y la "subvención directa" a Cruz Roja porque "no se van a acabar las colas para recoger alimentos, pues miles de personas se quedan fuera". También ha tachado de "plastilina" los escudos sociales del Gobierno; de "desastre" el Plan de Choque en Dependencia, y le ha preguntado el "número real de hogares" que reciben el IMV.

Desde VOX, la diputada Rocío De Meer ha mostrado su preocupación por el hecho de que "cada 12 minutos muere alguien sin prestación por dependencia" y ha criticado que "no mueren por una crisis ecosocial quienes necesitan este apoyo del Estado" sino "por esa brecha que generan"; y ha alertado de la "imposición del multiculturalismo en España" con la llegada de inmigrantes. "Es la ley de la selva en muchísimos barrios de España", ha denunciado.

INVASIÓN COMPETENCIAL

Mientras, la diputada del PNV Maribel Vaquero ha criticado "la invasión competencial de libro" de la Ley de Familias y ha pedido más detalles sobre las tarjetas monedero que genera "confusión y alarma". También ha lamentado las tasas de pobreza "inasumibles" en España.

Por parte de Junts per Catalunya, el diputado Josep Maria Cruset ha precisado que no van a aceptar "ningún intento que suponga una invasión de las competencias" y se ha referido a la Ley de Dependencia denunciando que "la Generalitat de Cataluña aporta 1.500 millones de euros anuales" frente a "300 millones" del Estado", algo "vergonzante".

Asimismo, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha advertido de la "injerencia competencial" de las leyes anunciadas por el ministro y le ha avisado de que no van a "aceptar el chantaje". Igualmente, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta le ha dicho que no necesitan "tutelas" del Estado y le ha pedido la transferencia del IMV en su totalidad o eliminar el requisito de empadronamiento para las ayudas para prevenir la exclusión social.

En respuesta a las inquietudes de los grupos parlamentarios, Bustinduy ha aclarado que es "perfectamente consciente de cuál es el reparto constitucional de competencias" y que su voluntad es "el diálogo" y un "respeto escrupuloso". "No hay voluntad recentralizadora, ni injerencial, ni de tutela", ha precisado.

TARJETAS MONEDERO: NO VAN A QUEDAR FAMILIAS DESPROTEGIDAS

Sobre las críticas a las tarjetas monedero, el ministro ha defendido que "ya hay experiencias piloto con resultados ampliamente demostrados" y que no va a quedar gente desprotegida y tampoco van a dejar de financiar a la Federación de Bancos de Alimentos por lo que "no va a haber ni una dejación de funciones ni un abandono a su suerte de nadie".

"¿Quiere decir que las familias sin hijos, con hijos mayores de edad, las personas solas, las personas sin hogar se van a quedar sin ayuda? Radicalmente, no. Absolutamente, no", ha asegurado, defendiendo la elección de Cruz Roja Española el sistema este año, por su "implantación territorial" y "suficiente experiencia".

Sobre los "resquemores" y posible dilación en la aprobación de los textos avanzados en la pasada legislatura como la Ley de Familias, el ministro ha afirmado que su intención es "acortar los tiempos todo lo posible" por lo que van a "utilizar los textos tal como quedaron en el período de sesiones anterior", aunque "con la voluntad de utilizar el proceso de la tramitación para reeditar los acuerdos".

Por otro lado, ante las declaraciones de Vox sobre los migrantes, Bustinduy ha denunciado su "programa racista" y les ha afeado que desde el partido de Abascal deciden quiénes son "los buenos pobres", los que tienen "un color de piel, un apellido". "Bueno, pues no. El criterio no es el que digan ustedes, el criterio son los derechos humanos. En España no hay familias normales y otras que no lo son", ha zanjado.