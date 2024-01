AMP.- Bustinduy y el CERMI llaman a Vox a votar 'sí' a la reforma del artículo 49

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, han hecho un llamamiento para que la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que se votará este jueves en el Senado, para eliminar el término 'disminuido', salga adelante por "unanimidad", para lo que hace falta que Vox no se abstenga.

"Desde aquí me sumo al llamamiento a que esta reforma salga aprobada por unanimidad. Es injustificable que este gran consenso de país no cuente con el apoyo unánime de la cámara, no puede ser que mientras España avanza haya quien se empeñe en quedarse quieto o mirar hacia atrás", ha manifestado el ministro de Derechos Sociales en declaraciones a los medios.

Así se ha pronunciado Bustinduy antes de participar en el acto 'Somos personas con discapacidad', organizado por el propio Ministerio de Derechos Sociales, para abordar la reforma del artículo 49. El evento se ha celebrado en el Ateneo de Madrid y también ha participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Preguntado por su opinión sobre el hecho de que algunos partidos hayan aprovechado esta reforma para intentar introducir enmiendas, Bustinduy ha valorado que es algo "sano" porque "en ningún caso enturbia el resultado final".

"Creo que esto es un síntoma, expresa el apetito, la voluntad política que está muy presente en la sociedad española de poder abordar reformas de nuestra constitución, tiene un carácter más simbólico que otra cosa", ha precisado.

Así, considera que "aprovechando que se ha dado un proceso de reforma constitucional en estos términos de consenso amplio y de debate y diálogo civilizado, se ha aprovechado este proceso para esgrimir reivindicaciones políticas".

"Creo que es algo sano porque en ningún caso enturbia o afecta el resultado final que va a ser una ampliación de los derechos sociales", ha explicado el ministro.

Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) también ha pedido a Vox que cambie la orientación de su voto y apoye con un 'sí' la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, aunque ha celebrado que por lo menos no haya "ningún 'no'".

"Yo todavía no renuncio a que puedan repensárselo. Aprovecho la presencia de los medios para hacer una apelación directa a Vox, a su presidente, que se lo replanteen. No han votado que no. Eso ya es mucho en este panorama político tan tenso, tan convulso, donde apenas hay acuerdos. No hay ningún no. Me quedo con eso. E incluso, ¿por qué no? Como somos inasequibles al desaliento, puede haber un giro y mañana, en el Senado, en la última votación pudieran votar que sí y fuera por unanimidad", ha subrayado.

En cualquier caso, Pérez Bueno ha asegurado que están "absolutamente satisfechos, contentos, agradecidos" y ha precisado que con esta reforma "no se hace un favor a las personas con discapacidad" sino que es "un favor que la discapacidad hace al país".

Preguntado por el retraso para aprobar esta reforma, el presidente del CERMI ha reconocido que han estado "muchas veces al borde del desaliento, de la frustración" pero ahora es un "momento legítimo de triunfo" en el que "hay que olvidar las penalidades, los momentos ingratos y quedarse con lo bueno".

"Dejamos a las personas con discapacidad, a sus familias y al país elementos de mejora para que en dos o tres generaciones la discapacidad no sea un castigo, sino que sea un elemento de diversidad que sepamos gestionar", ha subrayado.