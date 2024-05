AMP.- Bustinduy afirma que el Gobierno perseguirá la publicidad de los pisos turísticos ilegales

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que el Gobierno va a "perseguir" la publicidad en línea de los pisos turísticos ilegales, concretamente la que emiten a través de plataformas de intermediarios.

En una entrevista de este lunes en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, ha afirmado que el Ejecutivo tiene constancia de que "la inmensa mayoría de los pisos turísticos son ilegales, sin licencia", y por ello no puede permitirse que se anuncien.

"Si una vivienda no tiene licencia para su uso turístico, no puede ser publicitada como tal y no se puede intermediar", ha zanjado Bustinduy en este sentido.

Al preguntársele por el estado del Gobierno de coalición tras las votaciones en el Congreso de la semana pasada, ha pedido "desdramatizar los conflictos" que, según él, forman parte de la normalidad.

También ha argumentado que en ambos casos, las iniciativas no estaban incluidas en el acuerdo de coalición PSOE-Sumar y ha admitido que el momento político que vive España en estos momentos es "complejo" y requiere trenzar mayorías suficientes entre los partidos en el Congreso.