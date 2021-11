AMP.- Ascienden a 12 los pasajeros detenidos del avión que aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Palma

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han detenido a 12 pasajeros del avión que ha aterrizado de emergencia este viernes tarde en el aeropuerto de Palma, los cuales han sido trasladados a dependencias policiales. Entre los arrestados, está el pasajero que supuestamente estaba enfermo y ha provocado el aterrizaje.

Según han informado fuentes cercanas al operativo, el pasajero que supuestamente estaba enfermo y provocó el aterrizaje ha sido detenido en Son Llàtzer como presunto autor de un delito de favorecimiento de inmigración ilegal e infracción a la ley de extranjería, tras haber recibido el alta hospitalaria. El resto de los pasajeros detenidos, hasta el momento, han sido apresados en la calle Manacor, de Palma; en Sa Cabaneta y Es Figueral, en Marratxí; y en las inmediaciones del aeropuerto de Son Sant Joan.

De los 12 pasajeros detenidos, por ahora, 11 han sido trasladados, y se hallan, en estos momentos, en la Jefatura de Policía. Mientras, uno se encuentra en la Comandancia de la Guardia Civil, tras haber sido detenido por desacato y agresión a la autoridad en el interior del avión.

El operativo policial para tratar de localizar y detener a los 12 hombres restantes que no continuaron con el viaje, tras el aterrizaje de emergencia de un avión este viernes en el aeropuerto de Palma, continúa, no obstante, abierto y no se descartan nuevas detenciones.

CINCO DETENIDOS EN MARRATXÍ

Por ahora, se puede precisar que cinco de los 12 detenidos han sido arrestados por la Policía Local de Marratxí, que tras practicar las detenciones de los sospechosos alertó a la Guardia Civil, para que se hicieran cargo.

En concreto, el Ayuntamiento de Marratxí, ha comunicado que, dos patrullas de la Policía Local han detenido en Sa Cabaneta y Es Figueral a cinco marroquíes de los que se habían fugado de un vuelo que aterrizó de emergencia este viernes tarde en el aeropuerto de Palma.

Los agentes se personaron a las 23.20 horas de la noche en la calle Sa Comuna 29 de Sa Cabaneta al recibir un aviso de los vecinos que alertaba que había cuatro personas en actitud sospechosa y ante la posibilidad que formaran parte del grupo de fugados de un avión de Royal Air Maroc.

La Policía Local identificó tres de ellos mediante el pasaporte mientras que uno no llevaba documentación. Los mismos detenidos reconocieron a los agentes que se habían fugado del avión de Son Sant Joan. Varias dotaciones de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar y se hicieron cargo de los detenidos por la Policía Local.

La quinta detención se ha producido este sábado a las 09.30 horas en Es Figueral cuando una patrulla de Policía Local ha identificado a otro de los fugados. Los agentes siguen, en estos momentos, con las tareas de investigación para tratar de identificar si hay más huidos en el municipio.

Tras estas detenciones, el jefe de la Policía Local de Marratxí, Alberto Rodríguez ha destacado la eficacia de los agentes y ha señalado que los detenidos se enfrentan a cargos de infracción de la ley de extranjería y por inmigración ilegal. Además, ha destacado la coordinación entre los diferentes cosos de seguridad.

ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN EL AEROPUERTO DE PALMA

Hay que recordar que alrededor de las 19.00 horas de este viernes, un vuelo ha tenido que aterrizar en el aeropuerto de Palma por una emergencia médica. Un pasajero sufrió aparentemente un coma diabético y tuvo que ser trasladado en ambulancia junto con un acompañante al Hospital de Son Llàtzer, en Palma.

En el momento de la evacuación del vuelo, varios pasajeros del avión, en torno a una veintena, salieron corriendo por las pistas. La Guardia Civil empezó buscarlos y, por ello, se procedió al cierre del aeropuerto y se desviaron los vuelos. Este sábado, el aeródromo de la capital balear ya opera "con total normalidad", según han precisado fuentes de AENA.

Fuentes cercanas a la investigación han explicado que se estudia la hipótesis de que todo estuviera planeado para entrar de forma irregular en España.