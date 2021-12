AMP.- Alegría acusa a oposición de utilizar el catalán como "arma arrojadiza" y reprocha su "boicot" a leyes socialistas

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Arrimadas dice que España es el único país donde no se puede estudiar en la lengua oficial y el PP acusa a Alegría de "atropellar" el castellano

La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, ha acusado este miércoles a la oposición de utilizar el catalán como "arma arrojadiza" en sus discursos así como de llamar al "boicot" contra las leyes aprobadas por el actual Gobierno socialista.

Así lo ha expuesto en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, en respuesta a las preguntas de varios diputados sobre qué medidas va a tomar el Gobierno para que la Generalitat acate la providencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma la sentencia del TSJC sobre el castellano en las aulas de Cataluña. Contestaba de este modo a los requerimientos del 'popular' Óscar Clavell, la diputada de Cs Inés Arrimadas, y Mireia, Vehí, de la CUP (Grupo Mixto).

Durante su intervención, Alegría ha asegurado en varias ocasiones que el Gobierno defiende la separación de poderes, que respeta y acata las sentencias judiciales y que tiene que cumplir la ley, además de señalar que confía en que la Generalitat también lo hará y de manera "responsable".

En este sentido, ha recordado al diputado del PP que hay algunas personas que han anunciado que van a buscar "subterfugios" para no aplicar la legislación. "¿Les suena? No les hablo de Cataluña, sino de la ley de educación, la de vivienda... leyes sobre las que los dirigentes del PP han llamado al boicot", ha reprochado la ministra, en referencia a los anuncios del PP sobre los incumplimientos de estas leyes, aprobadas por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Así, Alegría ha echado en cara a Clavell que cuando a su partido le "molesta" el "orden", "todo vale", y les ha lanzado una pregunta: "¿No se cansan de hacer este uso de la política tan tóxica?". Y ha criticado al PP por no tener un "proyecto político" en Cataluña. "Quien no lo tiene para Cataluña, tampoco lo tiene para España", ha dicho.

Por su parte, el diputado del PP ha criticado a la ministra por la "nefasta" ley de educación que aprobó el Gobierno, que eliminaba el carácter vehicular del castellano en la educación, pretendiendo así, según Clavell, que haya "ciudadanos de primera y de segunda", como por ejemplo en Cataluña.

RESPONSABLE DEL "MAYOR ATROPELLO AL CASTELLANO"

Durante su discurso, Clavell ha alertado de que la Generalitat no va a cumplir la sentencia sobre el castellano en las aulas, que el Govern se está "parapetando detrás de los directores de los centros educativos" para no hacer frente a esta sentencia, y que esta situación puede darse en otras comunidades con lengua cooficial. "Usted es una digna sucesora de Isabel Celaá (anterior ministra). Es la responsable del mayor atropello al castellano", ha acusado a Alegría.

Por su parte, Arrimadas ha criticado que España "es el único país del mundo" donde las familias no pueden escolarizar a sus hijos en su lengua materna (castellano) ni en ambas (la oficial y cooficial). "Esto lo ha permitido el PSOE y también el PP durante décadas a cambio de unos cuantos votos en el Congreso, y en Cs lo llevamos denunciando desde 2006 para defendernos no sólo del separatismo, sino del desamparo que nos han dado siempre sus gobiernos", ha lamentado la diputada 'naranja'.

También ha tildado de "hipocresía" la labor del Gobierno al defender "con vehemencia" el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, cuando, tal y como ha reprochado, los líderes políticos de Cataluña tanto del PSOE como del PP llevan a sus hijos a "escuelas caras con tres o cuatro lenguas vehiculares". "Ustedes no son progresistas, son elitistas, como Colau, que quiere que sólo los ricos puedan llevar a sus hijos a escuelas a estudiar en su lengua materna", ha lamentado.

En contestación, la ministra ha acusado a Arrimadas de no conocer la "realidad", al recordarle la existencia de la nueva ley de Educación, que plantea el objetivo de "garantizar que los niños, cuando terminen la enseñanza básica, hayan adquirido la competencia del castellano y también de la lengua cooficial".

"Sabe también usted perfectamente que todos los informes educativos nos dicen que los alumnos catalanes acaban la formación habiendo adquirido la competencia tanto del catalán como el castellano, por tanto, la realidad es que hay un modelo que razonablemente funciona bien. Lo que no vale es convertir siempre la lengua en un arma arrojadiza", se ha quejado Alegría.

Y, a continuación, ha criticado a Cs por el hecho de que "siempre necesita volver a recuperar un protagonismo que ha perdido ya hace muchísimo tiempo", recordando también que esta formación ganó unas elecciones en Cataluña pero "prefirió abdicar de sus responsabilidades, esconderse y salir de estampida". "Y desde entonces hasta ahora, señora Arrimadas, derrota tras derrota hasta la derrota final", le ha recriminado.

"UNA GUERRA A LA LENGUA CATALANA"

Por el contrario, la diputada de la CUP considera que la sentencia es en realidad "una guerra a la lengua catalana" y un "pulso entre la legalidad y la legitimidad", ya que a su juicio, "si atacan la lengua es porque es la base de los pueblos".

Pero la ministra ha instado a la diputada a no "confundir" en sus intervenciones. "La sentencia no va en contra del catalán; defender el castellano no significa ir en contra del catalán", ha defendido la ministra, que recuerda que esto está amparado en la Constitución.

DEFIENDE EL MODELO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Alegría, que ha vuelto a defender el modelo de inmersión lingüística en Cataluña porque los estudiantes adquieren competencia en ambas lenguas, ha celebrado que este modelo fuese planteado por una mujer socialista, Marta Mata, y ha reclamado a Vehí que desde su partido dejen también de "utilizar la lengua catalana como arma arrojadiza".

Además, la diputada de Vox, Georgina Trías ha acusado al Gobierno, en una interpelación posterior de utilizar la lengua como "arma arrojadiza al servicio del separatismo desde la desafección hacia todo lo que es español" y de alcanzar "pactos infames" con los "separatistas" que contribuyen, a su juicio, a "inculcar" a los catalanes el "odio" hacia todo lo que tiene que ver con el español. "Cataluña nos roba nuestra identidad", ha denunciado.

Para Trías, el actual modelo de inmersión lingüística en Cataluña ha provocado que "los niños llevan años y décadas sin aprender español" y ha denunciado que esta situación de "extrema gravedad" también ocurre en el resto de comunidades con lengua cooficial, incluido Galicia, donde gobierna el PP, según recuerda Trías.

Por su parte, la ministra ha defendido que el castellano ha estado "siempre" garantizado por "todas" las leyes educativas españolas, incluida la LOMLOE, y que, de hecho, el castellano "goza de una salud extraordinaria", pues "ningún otro idioma ha tenido tanto crecimiento en la última década". "El castellano se enseña y se aprende en todo el territorio nacional", ha aseverado, y ha puesto de ejemplo el informe PISA, que concluía que la comprensión lectora en español por parte de los estudiantes catalanes estaba por encima de la media del país.

Y ha concluido su intervención acusando a Vox de ser "sectarios", por prometer a sus votantes un país que "quizá existía en la propaganda de la dictadura franquista, pero hoy ya no". "No tienen un proyecto para Cataluña, sino contra Cataluña, rompen la unidad cuando niegan la pluralidad, confrontan a los ciudadanos y cuestionan el Estado de bienestar. Son el mayor peligro para la unidad española", ha zanjado.

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Alegría acusa a la oposición de utilizar el catalán como "arma arrojadiza"

Duración: 01:27

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=620892&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNjM4NTMyNTI2LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.sSZLpxNoOeck9xWP4SIlPm7MyLXwOjkaz-DChd5ak-g

---------------------