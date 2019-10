Amnistía Internacional reclama al Gobierno "una política pública" sobre violencia sexual en España: "No existe"

La ONG, en colaboración con distintas organizaciones feministas, celebra la jornada 'Es hora de que me creas'

Amnistía Internacional España reclama al Gobierno "una política pública, que no la hay", sobre violencia sexual contra las mujeres". "Es hora de que pidamos a las autoridades que se pongan de acuerdo en lo importante, que es empezar a tomar medidas para que haya políticas públicas", defiende la responsable de investigación de Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez.

Álvarez se expresa así, en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la celebración, este sábado 5 de octubre en Madrid, de la jornada 'Es hora de que me creas', para ahondar en la identificación del problema, conocer experiencias de colectivos especialmente vulnerables, y dar a conocer buenas prácticas.

Para la responsable de investigación de Amnistía Internacional España, es primordial que "si alguna mujer es agredida en su libertad sexual, se sepa cómo actuar desde el primer momento", no cuestionarla y darle "todo el apoyo necesario, que incluye la justicia, por su puesto".

La organización en defensa de los Derechos Humanos pone de manifiesto que el 13,7% de las mujeres de más de 16 años en España (unos 3 millones) habrían sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida, según la Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres de 2015.

En este sentido, Virginia Álvarez denuncia que la "falta de datos" hace que se desconozca la "dimensión" del problema. Además, achaca la ausencia de cifras a que "no ha habido políticas públicas, no hay formación, no se sabe realmente cómo actuar y no hay justicia especializada".

"La pregunta que a mí me hicieron es: Si fueras violada o agredida sexualmente, ¿qué es lo primero que harías? La respuesta fue: Bueno, depende", relata la responsable de Amnistía, que añade que es "muy grave que una mujer no esté informada, no sepa cuáles son sus derechos, no tenga acceso a gente que, de manera especializada, sepa guiarla".

Preguntada sobre si existe un incremento de los casos de violencia sexual contra la mujer en España, matiza que se trata de una realidad que tiene que revelar los datos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Justicia. "Yo no creo que antes no pasara y ahora sí. Es que antes estaba muy invisibilizado", apostilla.

"ES SU CUERPO Y SON SUS DERECHOS"

Según la responsable de investigación de Amnistía Internacional España, tanto el movimiento feminista como "toda la contestación que hubo con la sentencia de La Manada" --cinco hombres fueron condenados a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas en los Sanfermines de 2016-- ha provocado que "muchísimas mujeres empiecen a ser conscientes de que es su cuerpo y son sus derechos".

"Muchas mujeres, primero, no sabían si se las iba a tomar en serio o no sabían qué hacer. Directamente, no denunciaban. Ahora, no es tanto que haya más casos, sino que ahora las mujeres empezamos a ser más conscientes de que debemos reivindicar nuestros derechos y denunciar cualquier tipo de agresión, acoso o abuso", manifiesta.

No obstante, hace hincapié en la importancia de tener en cuenta que cuando se habla de violencia sexual no se trata únicamente de "la típica violación" en un callejón. "Hay muchas violencias sexuales que desgraciadamente, por la educación, por el patriarcado, por un montón de razones han permanecido normalizadas", apostilla.

Sobre si la exposición mediática de los casos de violencia sexual puede provocar un efecto imitación en los agresores, Álvarez considera que es un tema que deben valorar los expertos, pero indica que "hay muchos educadores que están alertando de que no haya ningún tipo de educación sexual en las escuelas y de que muchos niños y niñas terminen accediendo a información sexual a través de la pornografía".

"No creo que porque se hable en los medios de comunicación haya más casos. Creo que los medios de comunicación están poniendo más el foco que antes en una violencia que estaba muy invisibilizada o que no interesaba", afirma.

Amnistía Internacional y distintas organizaciones y movimientos de derechos humanos como la Asamblea Feminista, Generando Red contra las violencia machistas, Plataforma Estambul Sombra, AIETI, Red de Mujeres Latinoamericanas y Caribe celebran este 5 de octubre la jornada sobre violencia sexual en España, 'Es hora de que me creas'.

La jornada aborda el caso de las mujeres migrantes trabajadoras domésticas, el de las mujeres con discapacidad intelectual, o el de las mujeres jóvenes y redes sociales. También se presentan posibles soluciones y ejemplos de buenas prácticas.