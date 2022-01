Amenazan con demandas a entidades contra tabaquismo por isla de La Graciosa

(Actualiza con más información la NA7048)

La entidad NoFumadores.org y el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) han recibido amenazas de "acciones judiciales" por parte del Grupo TÜV Austria por defender sus tesis en la lucha contra el tabaco en el polémico caso de la certificación "libre de humo" de la isla canaria de La Graciosa.

El Grupo TÜV Austria, que avaló la polémica certificación Smoke Free Culture de la isla canaria con el consentimiento del ayuntamiento de Teguise y a petición de Philip Morris, ha comunicado a ambas entidades que presentará acciones legales contra ellas si no retiran unos artículos de sus respectivas webs por considerar que dañan su "reputación" e "imagen", según sendos burofax a los que ha tenido acceso Efe este domingo.

En estos artículos, NoFumadores.org y el CNPT critican la concesión de la certificación a la isla en "una operación financiada por Philip Morris" y que, según denuncia el movimiento de lucha contra el tabaquismo, subvierte el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, firmado por España, un contexto en el que TÜV Austria se habría avenido indirectamente a promocionar los nuevos productos de tabaco calentado de la tabaquera.

El CNPT, que aglutina a una cuarentena de sociedades científicas, civiles y de pacientes, y NoFumadores.org consideran en sus webs que los requisitos para esta certificación "podrían haber estado escritos por la propia Philip Morris", una certificación que rechazan en sí misma puesto que entienden que va contra la salud pública.

Por ejemplo, se establecieron en La Graciosa zonas libres de humo, como un parque infantil o las oficinas municipales, en los que la ley española ya prohíbe fumar, una serie de acciones así de corte meramente publicitario que solo buscaría promocionar "su producto de tabaco calentado" (IQOS), según las entidades, que recuerdan que la certificación establece que las organizaciones que la ostenten "facilitarán el conocimiento de productos libres de humo", entre los que se encuentra el tabaco calentado.

Si bien TÜV Austria aún no ha decidido si ejecutará la demanda tras expirar el plazo de diez días para la retirada de los artículos, tal como ha explicado a Efe la compañía, las entidades y sociedades médicas que luchan contra un hábito que mata cada año a 60.000 personas en España han alertado de la "presión" que significa esta amenaza y ven detrás la mano de Philip Morris.

TÜV Austria reclama en concreto la eliminación de los artículos de las webs del CNPT y NoFumadores.org todo aquello que diga o "insinúe" que otorga sus certificaciones "sobre la base de un criterio económico o retributivo" y que esta compañía "promociona el consumo de tabaco" con dicha certificación.

La presidenta de NoFumadores.org, Raquel Fernández Megina, ha recordado, en declaraciones a Efe, que TÜV ya amenazó con acciones legales en otros países, como contra el Austrian Council on Smoking and Health, y que el propio Ministerio de Sanidad se puso en contacto con TÜV para indicarle que la certificación no estaba de "conformidad con las directrices del Ministerio de Sanidad competente".

Por el momento, ni el CNPT ni NoFumadores.org piensan retirar sus comentarios de sus webs.

El presidente del CNPT, Andrés Zamorano, ha recordado, en declaraciones a Efe, que la posición de su entidad está plasmada en un manifiesto suscrito por 200 jefes de servicio, catedráticos, presidentes de sociedades científicas, asociaciones de pacientes y expertos según el cual denuncian que estos nuevos productos de tabaco "distorsionan la evidencia científica mediante la utilización sesgada y unilateral del término 'reducción de daños'", como en su día hicieron con conceptos como "light" para cigarrillos igualmente dañinos.