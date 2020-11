Amaia Romero anuncia que tiene coronavirus y suspende sus conciertos

MADRID, 11 (CulturaOcio)

Amaia Romero ha dado positivo en coronavirus. Así lo ha anunciado la propia artista navarra en redes sociales donde también ha confirmado que, a raíz de este positivo, los conciertos que tenía previsto ofrecer en el Auditorio Kursaal de San Sebastián este próximo domingo, a las 16.30 y a las 19.30 horas, han sido cancelados.

"He dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa. Estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de Donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo... lo siento mucho y espero veros muy pronto", escribió la artista en un mensaje publicado en su perfil oficial de Twitter.

https://twitter.com/amaiaromero/status/1326458742938939393?s=20

Minutos después de anunciar su positivo, la artista tuiteó una fotografía jugando a la videconsola. "Caprichos de enferma", escribió Amaia junto a la imagen.

https://twitter.com/amaiaromero/status/1326487893414715394?s=20

De cara a esos conciertos programados para este fin de semana en San Sebastián, Kursaal Eszena ha explicado que a aquellas personas que adquirieron su entrada para los conciertos de Amaia en Internet se les realizará la devolución del importe de las entradas automáticamente. Los que compraron la entrada en la taquilla, deberán llamar al 943 003170 para hacer efectiva la devolución.

En esa línea, ha asegurado que, a falta de poder concretar la fecha exacta, la ganadora de OT 2017 formará parte de la programación de Kursaal Eszena el próximo 2021.