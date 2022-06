Amador Mohedano reaparece dispuesto a contestar a Rocío Carrasco: "Tiene rencor, envidia"

MADRID, 23 (CHANCE)

Amador Mohedano ha sido, sin duda, uno de los grandes damnificados de los dos primeros capítulos de la docuserie de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío'. Implacable, la hija de Rocío Jurado acusa a su tío de ser un mal representante y de haber engañado a la artista en numerosas ocasiones, pero también de haber sido el culpable, junto a su hermana Gloria Mohedano de la separación de sus padres. Así, según la empresaria, Pedro Carrasco le habría confesado que su matrimonió se rompió por culpa de sus tíos, a los que no duda en calificar de 'jauría', 'malas personas' y 'egoístas', además de asegurar que han pisoteado el nombre de su madre al pisotear lo que ella más quería (en referencia a sí misma).

Unas durísimas declaraciones a las que Amador no tardaba en responder en el programa 'Sálvame'. A pesar de que en un primer momento señalaba que prefería no decir nada de la docuserie hasta verla al completo, el hermano de Rocío Jurado ha sido incapaz de contenerse y, apuntando que su sobrina tiene "muy mala leche, mucho odio y mucha envidia", ha revelado que no podía ni ver a su madre, y la artista era consciente y se lamentaba con él de que su hija no se preocupase por ella. "No le deseo ninguna enfermedad pero sí un escarmiento, que se pregunte qué está haciendo con su familia mediática" añadía, anunciando que pronto hablaría "a calzón quitado" sobre Rocío Carrasco.

Y dicho y hecho. Será probablemente este viernes cuando Amador se siente en el 'Deluxe' para responder a su sobrina y ha sido antes de poner rumbo a Madrid cuando hemos podido captar las primeras imágenes del marido de Rosa Benito desde que se estrenó 'En el nombre de Rocío'.

Muy serio, el exmanager ha evitado entrar en la suspensión de la presentación en Chipiona de los azucarillos con la imagen de Rocío Jurado - un acto al que iba a ir toda la familia - después de que Rocío anunciase medidas legales por usar la imagen de su madre sin su consentimiento, ya que como ha dejado claro, como heredera universal todo tiene que pasar por sus manos. "No te puedo decir nada, no sé lo que ha pasado pero a mí ya no me sorprende nada y eso me parece una chorrada" ha apuntado Amador, que asegura desconocer qué es lo que pretende su sobrina con todo esto: "No sé, yo sé lo que quiero yo. Ella que haga lo que tenga que hacer".

Respecto a la noticia de que se va a abrir un segundo museo de Rocío Jurado en Chipiona 15 días después de la inauguración del oficial, con el nombre de 'RJ' y que cuenta con el apoyo de la familia, el hermano de 'La más grande' se desmarca y afirma que "es un empresario que va a hacer una cosa en Chipiona, pero no tiene nada que ver con nosotros".

A su llegada a Madrid Amador se ha mostrado mucho más hablador y, confesando que se encuentra "un poco fastidiado" de la espalda, se ha pronunciado sobre el calificativo de "jauría" que Rocío usa para dirigirse a ellos: "Esas cosas ya..." afirma dolido, sin dar crédito a que su sobrina haya cargado así en los primeros capítulos de su docuserie.

Dispuesto a responderle en el plató del 'Deluxe', el hermano de Rocío Jurado asegura que "vengo conciliador como siempre" pero que no le queda "más remedio" que defenderse y lo hará diciendo "las cosas claras", "como cualquier persona haría".

Lejos de matizar sus declaraciones, Amador se reafirma en que su sobrina tiene rencor, odio y envidia: "Sí, lo he dicho, dicho está" apunta, confesando que en este paso al frente contra Rociíto tiene "el apoyo de toda mi familia, siempre, de toda".

"Yo tengo mi conciencia muy tranquila" añade, dejando claro que no tiene miedo a lo que pueda salir en próximas entregas y convencido de que si su hermana siguiese viva "nada de esto pasaría". En referencia al segundo testamento de Rocío Jurado, Amador sostiene que él no tenía ni idea de que existiese: "Si fuese así lo diría, no pasa nada" afirma.

Además, el cuñado de Ortega Cano se ha pronunciado sobre su crisis con Ana María Aldón y, sorprendido porque "no he visto nunca mal rollo entre Ana María y Gloria Camila", niega que el matrimonio esté a punto de romperse como muchos aseguran: "¿Separación? No, hombre ¿Tanto? Dios quiera que no, no".