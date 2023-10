AM.-PP balear afirma que será el consejero quien decidirá "cómo" se aplica la libre elección de lengua en la educación

La portavoz adjunta del PP en el Parlament balear, Marga Durán, ha señalado este lunes que será el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, quien decida "el cómo" se aplica en Baleares la libre elección de lengua en la educación.

Así se ha pronunciado Durán durante una rueda de prensa en el Parlament al ser preguntada sobre si existían negociaciones entre su grupo parlamentario y el de Vox para la aprobación del techo de gasto y de una nueva Proposición No de Ley (PNL) sobre libre elección de lengua.

Durán ha reconocido que hay "conversaciones" pero no "una reunión específica" entre ambos partidos y que desde el PP entendían que con la presentación de sus enmiendas a la PNL, que finalmente fue rechazada, "no había discrepancia".

"El PP pensaba que había un acuerdo con las enmiendas que se presentaron, por tanto no sé si es una cuestión interna de Vox, que no de las cuestiones entre el PP y Vox, de las medidas o del cómo", ha alegado.

En ese sentido, ha recalcado que las medidas "las aplica el Govern" de manera "progresiva, con calma, recursos y conjuntamente con la comunidad educativa". "El tiempo y el cómo a quien se lo tienen que preguntar es al conseller, que es quien tiene que poner encima de la mesa el cómo", ha puntualizado.

Preguntada por el ofrecimiento que ha hecho el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, sobre una posible abstención de su partido para aprobar el techo de gasto a cambio de que el PP retire su apoyo a la PNL de Vox, Durán ha insinuado que los socialistas "se podrían haber abstenido el pasado martes perfectamente".

La representante parlamentaria del PP ha indicado que esta propuesta le parece "muy bien" pero ha invitado a Negueruela a llamar al vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para comunicársela.

"Desde el PP se ha visto de manera evidente que quiere llegar a acuerdos con todo el mundo, pero es una evidencia que el PP tiene firmados unos acuerdos con Vox y se tiene que seguir hablando con ellos", ha aseverado.

Asimismo, ha criticado que el PSIB fuera el "único partido" que se opusiera a aceptar las enmiendas del PP, aunque ha reconocido que se presentaron "fuera de plazo". "Se verá si se vuelve a presentar la PNL, pero el PP dejó clara en las enmiendas la calendarización a las medidas que planteaba Vox", ha insistido Durán.

Al ser consultada por si estas conversaciones con Vox se circunscriben a las enmiendas presentadas, ha aclarado que "continuarán hablando de este tema" y que "no dan por roto el diálogo".

"Vox tiene que plantear si presentan la misma PNL o no, ahora no tiene sentido hablar de unas enmiendas que no existen porque no se pudieron votar por culpa del PSIB y, como no se aceptaron las primeras enmiendas, el PP se abstuvo", ha insistido, a lo que ha añadido que este es "un escenario nuevo".