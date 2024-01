AM.-Baleares considera "insuficiente" la tarjeta monedero del Ministerio y lamenta que no tenga en cuenta la insularidad

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha considerado "insuficiente" el sistema de tarjeta monedero implantado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para familias con hijos en situación de pobreza severa y ha criticado que esta iniciativa "no tiene en cuenta" la insularidad.

Así se ha expresado la consellera este miércoles en declaraciones a los medios, después de una rueda de prensa, en las que ha considerado que el anuncio del Ministerio se ha hecho "con improvisación" porque no se consultó con las Comunidades Autónomas.

"Dejará mucha población fuera", ha lamentado Cirer, argumentando que el Ministerio ya ha estimado que no llegará "a todas las personas que lo necesitan". En este sentido, ha remarcado que el programa va destinado a familias que tengan menores a su cargo pero que hay otras realidades familiares que "también necesitan esta ayuda y no la tendrán".

Igualmente, ha manifestado que desde el Govern tienen "dudas" del tipo de tarjeta que será, puesto que "realmente no es una tarjeta monedero porque estará vinculada a establecimientos que se supone que tendrán que hacer un concurso".

El Ministerio aprobó un Real Decreto que regulará una condición directa de una subvención a Cruz Roja Española para poner en marcha el proyecto, una decisión que la consellera ha considerado que "nadie verá mal". Sin embargo, ha cuestionado cuáles serán los establecimientos en los que se podrán comprar los alimentos puesto que hay muchos pueblos pequeños y ciudades que no tienen grandes establecimientos o grandes superficies.

Por otra parte, ha criticado que en las ayudas del Ministerio no estén incluidos los comedores sociales. "No sé si será del todo operativa la ayuda", ha añadido.

Según explicó el Ministerio, el Gobierno asumirá este 2024 la gestión de estas tarjetas y a partir del 1 de enero de 2025 serán las comunidades autónomas las que se encarguen de su gestión. Sobre esta cuestión, Cirer ha lamentado que se ha destinado "muy poco dinero" o "menos de lo necesario" en 2024 para "poder justificar" la cantidad que se transferirá a las comunidades autónomas en 2025.

Una situación que la consellera ha dicho que "no será ni justa ni equitativa". "No pueden ser igual los importes para familias de Formentera, Mallorca o Canarias que para familias de una comunidad peninsular donde el coste de vida no es tan elevado".

Por último, ha asegurado que el Govern balear "tiene claro" que no dejará a personas sin atender, una cuestión que "exigirá un esfuerzo económico mucho más grande del que se hace ahora". Por ello, ha recordado que el Govern, "sabiendo que podría haber esta problemática", sacó una convocatoria extraordinaria de 1,6 millones de euros para las entidades que reparten alimentos.