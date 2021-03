AM.- Cvirus.- Los nuevos contagios en Euskadi suben a 369, pero la tasa acumulada baja de los 200 casos

Los nuevos ingresos en hospitales se mantienen en 31 y un centenar de pacientes permanecen en las UCI

Euskadi ha registrado 369 nuevos positivos en covid-19 este pasado miércoles, 34 más que el día anterior, si bien la tasa de casos acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes ha bajado de los 200, en concreto a 199,75. Por su parte, los hospitales vascos repiten la cifra de 31 nuevos ingresos en planta y mantienen a 100 pacientes en las UCI, uno menos que el martes.

Según los datos del último boletín epidemiológico del Departamento vasco de Salud, en la jornada de este miércoles se han efectuado 8.571 PCR y test de antígenos, con positivos en 201 Bizkaia, 106 en Gipuzkoa y 58 en Álava, a los que se suman cuatro casos de personas residentes fuera de Euskadi.

Con estos 369 nuevos casos, la tasa de positivos en relación a las pruebas practicadas ha subido tres décimas en la última jornada y alcanza el 4,3%. La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 51,6%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 36% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

La tasa de casos positivos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes continúa descendiendo aunque ligeramente, de modo que se sitúa en 199,75, un punto y medio por debajo de la registrada en la jornada anterior. Bizkaia y Álava superan esa media pero siguen reduciendo su tasa, que alcanza 208,61 y 223,49, respectivamente. Gipuzkoa mantiene una tasa menor pero vuelve a crecer unas décimas, hasta 167,67.

La razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) se sitúa en 0,86 para el conjunto de Euskadi (era de 0,83 en la jornada previa). Por su parte, el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, sigue en aumento y alcanza el 0,95 (por encima del 0,94 del día anterior) en la media vasca, aunque supera la cifra de 1 en Gipuzkoa (1,02).

Por territorios, Bizkaia registra en la pasada jornada 201 positivos, 28 más que el martes, el mayor aumento este miércoles. Los datos más elevados se registran en Bilbao con 59 positivos (uno más), seguido de Barakaldo con 23 (15 más), Santurtzi con 12 (tres más), Getxo con 11 (siete menos) y Portugalete con 10 (cinco más).

Gipuzkoa anota 106 nuevos casos, uno menos que el día anterior. Las localidades guipuzcoanas con más casos son San Sebastián con once casos (tres menos) y Beasain también con once (tres más). Álava aumenta sus datos de 49 positivos el martes a 58 el miércoles. La mayoría de ellos se dan en Vitoria, con 50 positivos (trece más), seguida de Oyón con cinco positivos (el día anterior no había detectado ninguno).

Finalmente, los cuatro contagios detectados este martes en personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca son dos más que en la jornada precedente.

En las capitales vascas, las tasas acumuladas en 14 días por cada 100.000 habitantes oscilan entre los 249,91 de Vitoria y los 82,79 de San Sebastián, mientras Bilbao tiene una tasa de 221,08. Entre los municipios vascos de más de 5.000 habitantes, siguen superando los 500 casos acumulados las poblaciones guipuzcoanas de Aretxabaleta y Lazkao y la vizcaína de Derio, y se suma a ellas Ermua, también en Bizkaia.

Por edades, el mayor número de nuevos contagios se da en las personas de entre 40 y 64 años (124 nuevos positivos), seguidas de los menores de 18 años (117 casos) y de la franja de edad de 19 a 39 años (79). Los mayores de 65 años contabilizan 49 casos, de los que 17 superan los 80 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se da entre la población menor de 18 años, con 273,14, y la más baja es la de la población mayor de 80 años, con 119,98.

UN CENTENAR DE PACIENTES EN UCI

En los hospitales vascos, se han producido este miércoles 31 nuevos ingresos en planta, los mismos que un día antes pero 14 menos que una semana antes. La cifra de personas hospitalizadas con covid baja a 228, 30 menos que el martes y 34 menos que la semana anterior.

A ellos, se añaden 100 pacientes con coronavirus que permanecen en las UCI, uno menos que la jornada precedente y 24 menos que ingresados en estas unidades siete días antes.