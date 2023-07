Álvaro Morte entierra el hacha de guerra con Jorge Javier Vázquez

MADRID, 26 (CHANCE)

En 2022 Álvaro Morte 'cargaba' contra Jorge Javier Vázquez al mostrar su animadversión hacía el presentador de televisión por el éxito que estaba consiguiendo en los teatros. "A mí me revienta que un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo. Y que haya otra gente que son increíbles actores con increíbles espectáculos que no tienen salida para poder darse ese material que han trabajado a un público" decía.

Unas palabras que no sentaron nada bien al presentador de televisión y que utilizaba su programa estrella para responderle. "Entenderéis que dada la consternación que me produce lo que están haciendo a @IdiazAyuso, no me queden fuerzas para contestar a @AlvaroMorte. Lo siento, disculpad" escribía en su Twitter personal.

Con motivo del cumpleaños de Jorge Javier, le hemos preguntado al conocido actor cómo está su relación con él y ¡atención! porque nos ha desvelado que nunca ha tenido nada en contra del presentador y que sus palabras se malinterpretaron.

Álvaro aprovechaba para felicitar a Jorge Javier asegurando que no tiene ningún problema con él: "Me seguís preguntando por esto, yo hice unas declaraciones en su momento que se sacaron completamente de contexto. Yo con Jorge Javier para nada, no tengo nada personal contra él en absoluto".

De lo más simpático, el actor no dudaba en mandarle un cariñoso mensaje por su cumpleaños: "Si es su cumpleaños felicidades Javier" y recalcaba que "todo lo que en aquel momento se sacó fue una cosa muy, muy sacada de contexto. Ya está".