Álvaro de Luna declara su amor a Laura Escanes sobre el escenario: "Ojalá dure para siempre"

MADRID, 24 (CHANCE)

Laura Escanes y Álvaro de Luna están viviendo un verano de lo más especial. Después de pasar unos días en Menorca, el cantante ha tenido que volver al trabajo y la influencer no ha dudado en acompañarle hasta Cullera para asistir al festival Zevra. Lo que no se esperaba es la declaración de amor que su novio le haría delante de su público.

Sin dudarlo en ningún momento, Álvaro subió a Laura al escenario ante la mirada de una gran multitud de personas para poder dedicarle su canción. Y es que 'Todo contigo' es la canción que el cantante escribió para la joven hace unos meses y que ha conseguido sonar en toda España.

El cantante ha compartido el vídeo del momento en su cuenta de Instagram acompañado de un texto en el que ha dado las gracias a Laura por su bondad y en el que ha mostrado lo orgulloso que está de su chica: "Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que si sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato".

Álvaro de Luna está muy orgulloso de la persona que tiene al lado, es por ello que ha querido gritarlo a los cuatro vientos: "Eres de esas. Esas personas en las que me quiero mirar todo el rato porque eres el reflejo de que el mundo merece la pena todo el rato. Estoy muy orgulloso de la persona que eres y de lo que proyectas. Quiérete porque si no lo haces serás la única que no vea lo increíble que eres. Gracias por quererme bien y enseñarme el amor desde el otro prisma".

El momento fue captado por muchas personas del público y compartido en las redes sociales del festival. En el vídeo se puede ver a Laura emocionada y con lágrimas en los ojos mientras Álvaro le dedica la canción: "Esto es por ti, mi vida", expresó el cantante mientras el público coreaba su tema.

No hay duda de que la pareja que inició su relación en octubre de 2022 está en uno de sus mejores momentos y que en esta ocasión han querido hacer partícipes a sus seguidores de ello.