Alumnos afectados por la anulación de exámenes de la EBAU recurren ante el TSJ de Madrid

Familias de alumnos a los que la UNED anuló sus exámenes de acceso a la Universidad por "problemas técnicos" han presentado este martes un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid para pedir la adopción de medidas cautelarísmas a fin de que se proceda a la corrección inmediata de estas pruebas.

Según ha informado a EFE el despacho de abogados que representa a 39 de las 81 familias afectadas, se piden medidas cautelarísmas pues si no se evalúan los exámenes "se perderá la finalidad del recurso, dado que los alumnos precisan esa nota para poder presentar su petición de acceso a la Universidad" antes del próximo 10 de julio.

A consecuencia de "problemas técnicos", la UNED anuló las Pruebas de Competencias Específicas (PCE, conocida como Ebau internacional) a los 81 estudiantes que la realizaron en Seattle (EEUU) durante los días 7, 8 y 9 de junio.

Se trata de jóvenes que han cursado su último año escolar en EEUU o en Canadá y que realizanallí las pruebas de acceso a la Universidad (antigua selectividad).

El pasado 11 de junio, la UNED les comunicó la anulación de todos los exámenes hechos en Seattle debido a incidencias técnicas que no han detallado", según se explica en el recurso.

"Los demandantes siguieron el procedimiento previsto para realizar sus exámenes en la sede de Seattle los días 7-9 de junio. En esos días hicieron sus pruebas con normalidad y sin que se les advirtiera de ningún problema de ningún tipo", señala el bufete legal.

"La falta de rigor de la Administración -añade- deja a un grupo de alumnos de 17-18 años desamparados y con una gran inseguridad sobre qué va a pasar con sus exámenes y su futuro, ya que de la nota depende su entrada en la Universidad".

Las fechas de inscripción en la Universidad varían según las comunidades autónomas -en torno al 10 de julio-, pero las fechas de preinscripción concluyen entre el 30 de junio y la primera semana de julio, con lo cual "no hay tiempo: si no hay preinscripción no hay matrícula posterior".

La UNED ofreció repetir los exámenes el 14, 15 y 16 de junio o 3, 4 y 5 de julio en un centro de examen lo más cerca posible del lugar de ubicación de cada estudiante, pero "sin precisar el sitio del examen, y sin tener en cuenta que están terminando su bachillerato y tienen exámenes y que además necesitan trasladarse y estar tres días en el lugar señalado".

Según el despacho de abogados, hay casos en los que fue necesario coger dos aviones para ir a Seattle; "los gastos en los que han incurrido los alumnos para hacer el examen que se pide que se corrijan son de más de 80.000 euros", junto al "incalculable" daño moral que se les ha infringido.

"Si no se corrigen los exámenes es posible que no puedan elegir la carrera que quieren hacer en la Universidad, por tanto, una actitud de la administración sin fundamentación alguna y de su propia responsabilidad y culpa hará que el futuro de los alumnos pueda ser diferente. En este sentido la UNED, en cierta forma, está condicionando su futuro por una simple cuestión técnica que desconocemos", argumenta el bufete.

Finalmente, considera de vital importancia que se puedan corregir de forma inmediata los exámenes para poder tener tiempo, si procediera, a las reclamaciones de notas que regula el propio reglamente de la UNED. "La imposibilidad de poder reclamar la nota pondría a los alumnos en una incuestionable desigualdad con los demás alumnos de otras sedes".