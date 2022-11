Un alumno se hace viral por el inesperado gesto que tiene con un compañero de clase: "Eres un héroe"

Twitter se ha convertido en una red social en la que compartir todo tipo de experiencias. A diferencia de Instagram, en la que se comparte la parte más idílica del día a día, en Twitter suelen ser más anécdotas llamativas o críticas. Es por esto por lo que se ha convertido en algo habitual encontrar situaciones insólitas o divertidas que le han ocurrido a una persona anónima, que seguramente no conozcamos, pero que se ha hecho viral al contar lo vivido.

Este es el ejemplo de Paula. La joven ha compartido con sus seguidores el detalle que ha tenido con ella un compañero de clase, Sergio. Tan solo quedan dos semanas para el inicio del Mundial de Qatar y todo el mundo está muy expectante. Después de las dos jornadas de Liga que quedan para que los campeonatos nacionales paren, los jugadores se concentrarán por completo en sus selecciones con el objetivo de levantar esta copa.

Como consecuencia, mucha gente está ya la espera y con muchos nervios ante este comienzo de lo que será una Copa del Mundo bastante extraña. Esto se debe a que se va a llevar a cabo a final de otoño en vez de en verano, que es a lo que estamos acostumbrados al haberse hecho así tradicionalmente durante todos estos años.

Os lo dejo el link aquí!



Como me entere de que alguno de vosotros anima a otra selección que no sea Españita, os buscaré y os encontraré. Avisados estáis.



PD: Animar a Messi también es aceptable. Messi, que no Argentina. https://t.co/a5Ko5UBXGs