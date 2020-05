La alta cocina con "mascarilla" se reinventa en busca de las nuevas estrellas Michelín

El Noma de Dinamarca considerado durante años por 'Restaurant Magazine' como uno de los mejores restaurantes del mundo, ha vuelto. Reabría el pasado 21 de mayo con novedades. Esas novedades son restricciones por el coronavirus. Son readaptaciones, y vuelta a sus orígenes. El Noma era una antigua bodega de Copenagüe y en esta su "nueva normalidad", en estos momentos es un bar de vinos al aire libre.

Su chef, René Redzepi, que reinventó el Noma 2.0 ha dejado claro que "para abrir el Noma, el restaurante tal como lo conocemos, necesitaremos algo de tiempo extra para que la máquina vuelva a funcionar".

Ese tiempo es lo que no tienen los chefs españoles que se han manifestado ante el Congreso para defender nuestra cocina, nuestra alta cocina que atrae a muchos turistas y del que dependen muchas familias. Necesitan volver.

Piden soluciones que no han tenido durante el confinamiento, algunos no se han ido del todo para evitar caer en la más recalcitrante ruína, pero otros, como los hermanos Roca prefieren volver con elCeller de Can Roca, "taly como lo conocemos". Tienen previsto reabrir en junio, pero siempre que se permitan los desplazamientos en España y entre el países europeos porque los restaurantes de los Roca contaban con reservas de clientes de muchas partes del mundo.

Alta gastronomía en casa

Paco Roncero y Ramón Freixa se quitaban la chaquetilla blanca ante el Congreso de los Diputados para protestar por el abandono que ha sentido el sector de la gastronomía. Sin embargo, han sido de los que no han parado durante el confinamiento. Los dos cocineros unían fuerzas y estrellas Michelin para llevar sus creaciones a domicilio. Con 'Cuatromanos', un restaurante virtual con carta propia y precio asequible han impulsado al sector contra la crisis creada por la COVID.

El restaurante 'Viridiana' en tu mesa

Si desea degustar los canelones de pato azulón o las lentejas al curry de Abraham García no hay reserva en Viridiana hasta finales de junio. En Viridiana esperan que, aunque no volvamos a la realidad de antes del 14 de marzo, al menos no hayamos perdido el gusto por la buena comida. Viridiana es uno de los restaurantes que no han cerrado durante la pandemia, desde sus cocinas, sus platos más deseados han sido llevados a la casas de muchos madrileños. Han sido una reinterpretación de su famosa ensaladilla, su gazpacho o sus croquetas.

GoXo, la versión "take away" de Dabiz Muñoz durante la pandemia

Del creador de DiverXo y StreetXo ha surgido durante la pandemia un nuevo servicio de comida a domicilio. GoXo, que lleva la marca clara del tres estrellas Michelin Dabiz Muñoz, ha estado sirviendo platos a distancia desde su cuartel general. El 'Xef' no ha dudado en defender en todo este tiempo lo que llama el "GoXismo ilustrado".

Alta cocina con mascarilla

Ricard Camarena Restaurant es de los primeros que ha reabierto sus puertas al comenzar la desescalada. De momento es su terraza en su espacio valenciano, pero el cocinero valenciano -dos estrellas Michelín y tres soles Repsol-, espera esa nueva normalidad.

"Este 23 de mayo pasará a nuestra historia particular porque reabrimos el restaurante tras dos meses cerrado por la pandemia. ILUSIONADOS", escribía el chef en sus redes.

Es la alta cocina con mascarilla que poco a poco se va a ir incorporando a las nuevas circunstancias. Arzak, de nuestro chef más veterano, Juan Mari Arzak en San Sebastián, tiene previsto abrir a principios de julio cuando ya no estaremos en estado de alarma según las pistas que han dado algunos miembros del Gobierno y el chef del mar, Ángel León, uno de los más innovadores por sus investigaciones sobre los productos del mar en su restaurante Aponiente en El Puerto de Santa María de Cádiz, reabrirá 2 de julio.