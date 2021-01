Almeida reitera su defensa de vacuna prioritaria a "altas magistraturas del Estado" pero no a él ni a ningún consejero

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido este lunes en su defensa de la vacuna contra el Covid prioritaria a "altas magistraturas del Estado", entre las que no incluye a él mismo, ni a ningún consejero o a políticos en general.

Tras asistir a la entrega de despachos de nuevos policías municipales, preguntado por los periodistas, Almeida ha afirmado que en este asunto "siempre tiene que haber un protocolo claro" y reprocha aquellos casos conocidos de consejeros o políticos que se han saltado su turno y se han vacunado ya, entre los que ha citado al consejero de Sanidad murciano, del PP.

"Ayer hice una reflexión que tiene razonabilidad y lógica. Estamos en una situación dramática y tiene lógica. Yo hablo de las altas magistraturas del Estado, que tomen decisiones determinantes, no de los políticos. No creo que alcalde de Madrid tenga que vacunarse antes que otro, o un consejero de Sanidad respeto a colectivos. Pero las altas magistraturas del Estado es razonable abrir ese debate. Pero respeto el protocolo marcado hasta este momento", ha apuntado.

Y sobre si se modifica el protocolo, el primer edil matritense ha afirmado que será entonces cuando dará su opinión sobre qué gobernantes han de vacunarse preferentemente. "Ahora no voy a decir que quien sí o no ni seguiré avivando un debate que no tiene sentido porque los protocolos no se van a modificar", ha concluido.