Almeida no participará en la Marcha por el Clima de mañana ni se montará un acto para recibir a Greta Thunberg

Reivindica el papel de 'Voluntarios por Madrid', una plataforma que lleva funcionando desde hace 15 años

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no tiene previsto participar mañana viernes en la Marcha por el Clima ni se montará un dispositivo especial para recibir a la conocida activista ambiental Greta Thunberg, ha respondido a los periodistas tras intervenir esta tarde en un encuentro con voluntarios en la Cumbre Mundial del Clima (COP 25) que se está celebrando en Ifema.

El alcalde ha participado en un encuentro con 400 voluntarios del Ayuntamiento, reunidos en el ágora de la Zona Verde de la COP25, con motivo del Día del Voluntariado. Le ha acompañado en el escenario la ministra de Transición Ecológica y Medio Ambiente, Teresa Rivera; el presidente de la Plataforma del Voluntariado en España y presidente del Tercer Sector, Luciano Poyato; y la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa.

Entre el público se encontraba la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; el concejal delegado de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento, Borja Carabante; y la presidenta del Comisionado de Memoria Histórica, Paca Sauquillo.

En respuesta a las preguntas de varios jóvenes voluntarios, el alcalde ha destacado el papel de 'Voluntarios por Madrid', una plataforma que lleva funcionando desde hace 15 años y cuenta con más de 15.000 voluntarios en la capital, con los que luego se ha hecho decenas de fotos.

"Estoy emocionado de teneros a todos vosotros aquí, agradecido, sois la mejor prueba de lo grande que es humanamente Madrid y el corazón que late por toda la ciudad. Dais lo mejor de vosotros mismos por los demás. Cuando con menos de tres semanas se os pide que trastoquéis vuestra vida para estar aquí, la respuesta ha sido más de dos mil voluntario. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de la ciudad que tenemos, de todos vosotros", ha manifestado.

"Gracias tengo que decir como alcalde, a todos, creo que sois ejemplares para la ciudad, un orgullo, porque estáis dispuestos a dar uno de los bienes más preciados en nuestros días, que es el tiempo, que es lo que más escasea. Y estáis dispuesto a darlo por las causas más nobles y benéficas, como el clima, la sostenibilidad y el medio ambiente. Lo vuelto a repetir las veces que haga falta, gracias", ha agregado el alcalde.

RIBERA: "NOS TENEMOS QUE RECONCILIAR CON EL MUNDO"

Por su parte, la ministra ha señalado la importancia del medio ambiente, el agua y el aire limpio para generar bienestar y estabilidad para todos en la sociedad. "Nos tenemos que reconciliar con el mundo, reintegrar esa sentimiento de realidades complejas a través de los sistemas educativos. Y es fundamental conectarlo con la solidaridad. El mundo nos pertenece a todos, por eso es tan importante el medio ambiente, la conexión con la Tierra. Somos una especie más y tenemos que cuidarlo. Es la clave", ha dicho.

Por su parte, Luciano Poyato ha hablado de que la crisis climática está provocando migraciones de personas de un sitio a otro, sobre todo la gente más vulnerable, que vive en entornos menos favorecidos. "Tenemos que mejorar el medio ambiente y ser más inclusivos porque hay una relación entre ambos factores", ha subrayado.

Por último, Patricia Espinosa ha animado a todos los jóvenes presentes a "no darse por vencidos y dar la batalla" por el medio ambiente. "No podemos decir ahora que sí, que seguro lo vamos a poder controlar, pero esta es la única alternativa que tenemos. Tenemos que dar la batalla, no hay planeta B. Cuanto más trabajemos, mayor posibilidades vamos a tener para triunfar en esta emergencia climática", ha respondido a un voluntario que preguntaba si servía para algo este tipo de cumbres.