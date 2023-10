Almeida exige a Escrivá que "deje de esconderse" detrás de los delegados de Gobierno y aclare el reparto de inmigrantes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, José Luis Escrivá Belmonte, que "deje de esconderse detrás de los delegados de Gobierno" y aclare los criterios que se van a seguir respecto al reparto de inmigrantes.

Durante su participación en 'Madrid Criterium 2023', Martínez-Almeida ha confirmado la llegada de "un primer grupo de unos 90 inmigrantes" a la capital. Sin embargo, insiste en que desconoce las cifras oficiales.

"No me parece adecuado ni leal que el alcalde de Madrid no sepa cuál es el número de inmigrantes que hay en estos momentos en la ciudad ni cuáles son los recursos que se han destinado a ellos", ha señalado el regidor, que ha aprovechado para criticar la presunta pasividad de Escrivá.

Almeida ha insistido en que el ministro debe "dar la cara delante de las comunidades autónomas y ayuntamientos" y dejar de "esconderse detrás de los delegados del Gobierno" o de "insultar a todo aquel que no piensa como él".

"Le exijo al ministro Escrivá que nos diga cuántos son, cuál es el criterio de reparto, cuáles son los recursos sociales necesarios, dónde van a estar y que nos deje claro el horizonte temporal de estos inmigrantes en la ciudad de Madrid", ha reclamado ante la falta de información con respecto al asunto.

Además, ha advertido de que los Servicios Sociales no están prevenidos ante la llegada de los inmigrantes precisamente porque "no saben nada". "Como no sabemos nada, poco podemos hacer al respecto", ha concluido.