Almeida duda de que este lunes haya mascarillas para todas las personas que vayan en transporte público

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en duda este sábado que el lunes, el día que se vuelve a poner en marcha la actividad económica, haya mascarillas suficientes para todas las personas que se desplacen en transporte público en la capital.

"Me parece complicado que las haya. El volumen de personas que transporta Madrid es alto; en época anterior a la hibernación, solo la EMT (Empresa Municipal de Transportes) transportaba 180.000 personas. Quiero creer al ministro, quiero pensar que será así, pero hasta que no lo vea, no lo creo", ha expuesto en una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press.

Y es que el Ministerio de Sanidad ha recomendado el uso de mascarillas a quienes deban usar medios de transporte público con el fin de que se puedan proteger frente al nuevo coronavirus y desde el lunes empezará a distribuirlas en estaciones de Metro y Cercanías.

El regidor matritense ha puesto en valor que "los datos son optimistas", aunque "no hay que bajar la guardia", y ha añadido que será "optimista si se consolidan estos datos".

Sobre su alabada gestión al frente de la pandemia en la capital, Martínez-Almeida ha indicado que "no hay que creérselo", y que si lo hace "como la gente cree" que lo está haciendo es porque trata de ser una "prolongación de los ciudadanos, que actúan con coraje cívico". "Trato de ser un reflejo de cómo se están comportando los madrileños. Si aquí cada uno pensamos solo en nosotros, malo", ha apostillado.

TEST "MASIVOS"

Ha reiterado el alcalde la necesidad de que se realicen test "masivos" para detectar el virus en la población, ya que "no se puede mantener la economía parada durante tanto tiempo", algo que "no quiere decir que haya que priorizar economía, pero tras vencer a la pandemia, vendrá la emergencia económica y social".

Requerido por esos posibles 'pactos de la Moncloa' para afrontar la pandemia del Covid-19, José Luis Martínez-Almeida entiende que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha de dotar de "contenido" este encuentro. "Convocar a una charla, sin un orden del día, sin una propuesta, no sé hasta qué punto es útil", ha señalado a renglón seguido.

Asegura que "esto requiere que el presidente lidere y que ponga encima de la mesa sus propuestas", ya que "los españoles no quieren fotos, no quieren que se ponga el nombre antes del contenido". "¿De qué nos sirve una ronda de llamadas si no hay una ronda previa sobre la que debatir?", ha concluido.