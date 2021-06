Almeida dice a Ortega Smith que la violencia machista "no es una mentira" y que los datos evidencian "un incremento"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este jueves al portavoz de Vox en Cibeles, Javier Ortega Smith, que la violencia machista "no es una mentira" y que los datos evidencia un "incremento" de esta lacra.

"Discrepo de lo que ha dicho de la violencia machista; no creo que sea una mentira, y como se indicó ayer en la Junta Local de Seguridad, los datos de violencia machista están incrementando", ha trasladado a la prensa desde los Jardines de Cecilio Rodríguez.

Ortega Smith criticaba ayer tras la Junta Local de Seguridad lo que considera que es "una gran mentira, la violencia de género, porque la violencia no tiene género. La pueden sufrir hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales".

Almeida ha apuntado que el hecho de que tenga a Vox como "aliado" en el Consistorio "no quiere decir que siempre le tenga que decir que sí". "No tengo ningún empacho en decirlo; no comparto esa afirmación", ha lanzado.