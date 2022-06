Almeida critica a quienes en el Orgullo excluyen a "los que no piensan como los organizadores"

"Solo pido que si es una fiesta en la que se reclama la diversidad, se practique", lanza

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este lunes a aquellos que en el Orgullo LGTBI excluyen a "quienes no piensan como los organizadores", y ha añadido que "si es una fiesta reivindicativa, debe amparar la diversidad de condiciones sobre el derecho a la igualdad con independencia de la orientación sexual".

Así lo ha trasladado el regidor en un desayuno informativo organizado por Europa Press, desde el Hotel Villamagna, donde ha afeado a quienes vaticinaban que "el Orgullo se iba a acabar" y "solo tenían que mirar antecedentes" cuando el Orgullo "comenzó a celebrarse con un gobierno del PP".

"Dijimos que no teníamos ninguna intención de acabar con el Orgullo; no es solo fiesta reivindicativa, sino importante en cuestión de imagen, y se va a celebrar en las mismas condiciones", ha manifestado a continuación.

Sin embargo, ha afeado que "el que no piensa como los que lo organizan, es excluido". "Tengo muy claro que desde el Orgullo hay alguno a los que se nos quiere excluir por no compartir exactamente las mismas reivindicaciones", ha expresado, para hablar a continuación de "episodios lamentables que no benefician al movimiento LGTBI ni a la ciudad de Madrid".