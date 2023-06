Alma Cortés asegura que Asraf es "un gran superviviente", pero quiere que gane Adara o Jonan

MADRID, 24 (CHANCE)

Alma Cortés Bollo ha permanecido en un segundo plano después de lo que supuestamente ocurrió en el plató de 'Supervivientes 2023' cuando terminó la gala de hace dos semanas. Aunque no se ha hablado de esto en plató, la joven sí que ha querido tomar ora actitud ante las cámaras y no hablar si no le preguntan.

Europa Press era testigo de cómo la concursante llegaba a Sevilla después de pasar unos días en Madrid y, por supuesto, se mantenía al margen de las declaraciones de su hermano Manuel en las que asegura que tomará medidas contra Isa Pantoja si no rectifica. Alma no nos quiso desvelar si conoce a que insinuaciones se refiere su hermano cuando habla de su prima Isa: "No voy a entrar en nada de verdad".

En cuanto al nuevo rumbo profesional que quiere dar su hermano y potenciar sus redes sociales, Alma nos comentó que su Manuel "sirve para todo lo que se proponga, para todo lo que se proponga" y nos aseguraba que su madre está "fenomenal" y tranquila pese a sus supuestos problemas económicos: "está todo bien. Muchas gracias".

Además, Alma nos confirmó que seguirá estudiando su carrera de derecho en Sevilla: "Sigo estudiando, ya tengo matricula nueva para este año, tengo tres asignaturas de tercero" y comenta que ella empezó a estudiar antes la carrera que su prima Isa: "Bueno, yo lo empecé hace bastante".

La hermana de Manuel Cortés desvelaba que "Jonan y Adara" son sus ganadores de 'Supervivientes 2023' y nos comentaba que Asraf es "un gran superviviente y siempre lo he dicho, pero yo tengo mis favoritos".