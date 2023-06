Alma Bollo, vuelve a España tras convertirse en la última expulsada de 'Supervivientes'

MADRID, 9 (CHANCE)

Tan solo una semana después de que su hermano Manuel Cortés se viera obligado a abandonar el concurso por prescripción médica, Alma Bollo se convierte en la última expulsada de 'Supervivientes' a las puertas de la gran final. Como no podía ser de otra forma, la hija de Raquel Bollo se despidió de sus compañeros entre lágrimas tras haber perdido las votaciones frente a Jonan Wiergo y Bosco Martínez Bordiú.Con muchas ganas por parte de todos los concursantes de alcanzar la final del concurso que tendrá lugar el próximo 29 de junio, Alba tuvo que despedirse de sus compañeros y regresar a España para reencontrarse con su familia. "Me he superado en muchos aspectos. He sido una muy buena superviviente. Me alegro de haber llegado hasta aquí y de haber conocido a la gente que he conodido. Jonan y Adara son familia para mí. Estoy muy agradecida a esta oportunidad", confesaba la sevillana antes de abandonar la isla. Como no podía ser de otra forma, Laura Madrueño no quiso que Alma se marchara sin agradecerle su entrega en el concurso: "Gracias por tu entrega, por no haberte faltado a ti misma, por haber sido Alma. Queda tu nombre escrito en los Cayos Cochinos". Por su parte, Carlos Sobera añadía desde plató: "Tu participación ha sido colosal, te damos las gracias de corazón desde aquí y con este aplauso y en mayúsculas: GRACIAS".Como todas las semanas, la despedida tuvo un sabor agridulce para los concursantes que continúan en la isla y es que Alma tuvo que dar una ventaja y un lastre a dos de sus compañeros. Aunque le costó decidirse entre sus dos amigos, finalmente la ventaja fue para Jonan mientras que el lastre cayó en manos de Artúr.