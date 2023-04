Alianza para la Seguridad Vial Infantil reclama medidas para que las familias aprendan a usar el sistema de retención

La Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (AESVi) ha reclamado "medidas urgentes" a la Dirección General de Tráfico (DGT) para que las familias españolas utilicen correctamente el sistema de retención infantil.

En este sentido, el Proyecto Baseline de la Comisión Europea refleja que más de la mitad de las familias españolas utilizan incorrectamente el sistema de retención infantil. En este proyecto han participado un total de 18 países, España entre ellos, que proporcionaron valores de indicadores nacionales con los que establecer una comparativa entre los países participantes.

Para AESVi, los datos de España del indicador de uso correcto de los sistemas de retención infantil son "verdaderamente preocupantes": El 46% de las familias utilizan correctamente estos dispositivos de seguridad infantil, el valor más bajo de todos los países participantes. Esto, según ha alertado la organización, "supone un claro riesgo para la seguridad de los niños cuando viajan en coche".

"Es alarmante que la mitad de las familias españolas no sepan utilizar la silla infantil, ya que la seguridad de los niños que las utilizan depende esencialmente de que estos dispositivos de seguridad sean utilizados de manera correcta", ha señalado el responsable de los canales de marketing online de Columbus y miembro de AESVi, Víctor Arrazola.

Según ha señalado Arrazola, los "malos" datos de este indicador "evidencian, más aún, la urgencia de que las administraciones pongan medidas urgentes e inmediatas basadas en la pedagogía y la formación de las familias que van a adquirir y utilizar estos dispositivos de seguridad para sus hijos; de los asesores de venta de las sillas infantiles; y de los agentes de tráfico con capacidad sancionadora".

AESVi también ha advertido de otro hecho "agravante": el aumento de la compraventa de sistemas de retención infantil de segunda mano a través de Internet que, en la gran mayoría de los casos (más del 80%, según un estudio realizado por AESVi), carecen de manual de instrucciones.

La organización ha explicado que este documento es "imprescindible" para garantizar la seguridad de los menores que utilizan las sillas, ya que proporciona la información esencial para la correcta instalación y uso del dispositivo. "La ausencia de instrucciones puede suponer que la silla se instale mal y, por lo tanto, no cumpla eficazmente con su función protectora de los menores en caso de accidente", precisa.

Desde AESVi insisten en la evidencia de que las políticas de seguridad vial, especialmente las que atañen a los menores, "no funcionan". "No es admisible que en el año 2023 aún no se haya tomado conciencia de la importancia vital que tiene el uso correcto de los sistemas de retención infantil para proteger la vida de los niños y las niñas durante sus desplazamientos en coche", sentencia.

Ante esta situación, los expertos nacionales e internacionales de AESVi reclaman a las autoridades competentes que la seguridad vial infantil "se aborde de manera inmediata para corregir los datos de este indicador tomando medidas concretas y efectivas basadas en la pedagogía, la concienciación y la formación técnica específica" dirigidas al conjunto de la sociedad: a los padres y adultos responsables de la seguridad de los pequeños cuando viajan en coche; a los profesionales que deben asesorar a las familias sobre el sistema de retención infantil más adecuado para sus hijos; a los agentes de tráfico con capacidad sancionadora; y a los docentes.

El compromiso de AESVi es trabajar para que se pongan en marcha medidas "concretas y eficaces" que garanticen que ningún niño fallezca o sufra lesiones graves a causa de accidentes de tráfico. Para ello, trabaja en el ámbito de la pedagogía impartiendo formaciones técnicas específicas a asesores de venta y profesionales sanitarios.