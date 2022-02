Algunas herramientas consideradas de los humanos prehistóricos podrían haber sido fabricadas por equinos

Estudios realizados por prehistoriadores demostraron que algunos yacimientos que han sido considerados humanos, podrían tratarse de lugares en los que habitaban équidos. Al parecer, se ha averiguado que los burros y caballos "tallan" piedras para limar sus cascos, dándoles la misma forma que las lascas (fragmentos finos de piedras) que empleaban los seres humanos prehistóricos como herramientas para cortar. Los cascos de estos animales, al igual que nuestras uñas, están en constante crecimiento (hasta 1,27 centímetros cada mes) y, en ocasiones, el caminar o galopar no es suficiente para que se vayan limando solos. Por ello, deciden utilizar otros métodos que les puedan ayudar.

Por ello, un equipo de investigadores compuesto por la UNED (Universidad Nacional de Estudios a Distancia), la Universidad de Alcalá y la Universidad de Rice (Texas), llevaron a cabo un estudio de restos del período Olduvayense (de hace más de dos millones de años) en África, donde había varios yacimientos adjudicados a los humanos. Los cuchillos que empleaban los primeros hombres de la Tierra, se creaban mediante el proceso de chocar dos piedras, utilizando una como si fuese un martillo y, la piedra que se pretende tallar se sujeta sobre otra que hace la función de yunque.

No obstante, los expertos españoles se plantearon la idea de que los equinos podían crear de manera no intencional este mismo fenómeno, tras observar que unos burros (no herrados) pisaban las piedras para limarse los cascos. Se sabe de otros animales, como los chimpancés o bonobos, que también rompen piedras. Sin embargo, los expertos confirman que los animales no lo hacen con la intención de crear herramientas, si no como resultado de otra acción. Aun así, los arqueólogos eran capaces de diferenciar si había sido obra de un simio, ya que estos se encontraban exclusivamente en un pequeño territorio de Sudamérica, a diferencia de los caballos,que han ocupado a lo largo de la historia los mismos lugares que el hombre.

El experimento

Es por esto por lo que decidieron llevar a cabo un experimento con tres burros y una yegua en Sotos (Cuenca) que duró 52 días. Además, añadieron al terreno cuarcita y sílex, los mismos tipos de roca que empleaban los hombres del paleolítico. Los animales estaban sueltos en una amplia finca y se les monitorizaba con cámaras de movilidad durante las 24 horas del día. Los investigadores pudieron comprobar que, efectivamente, tanto los burros como la yegua pisaban las piedras a propósito para evitar que sus cascos creciesen en exceso. Con los golpes que recibían, las rocas acababan tallándose.

Cuando el período establecido para el experimento finalizó, los expertos recogieron las lascas. Fueron analizadas y se observó que eran prácticamente idénticas a las que fabricaban nuestros antepasados del período Olduvayense. Este estudio ha sido publicado en el Journal of Archaeological Science: reports. Uno de los arqueólogos que realizaron la investigación, José Manuel Maillo, afirma que "el golpeo para esta acción de recorte de las pezuñas que provoca la fractura de la roca genera unos fragmentos que son iguales a los obtenidos mediante el método de talla de percusión bipolar (sobre yunque) por los grupos humanos".

También añade que "las lascas “talladas” por los équidos y las humanas en el Olduvayense no tienen diferencias morfológicas”. Por lo tanto, se puede confirmar que algunos yacimientos encontrados no eran humanos. Pero esto no quiere decir que debamos pensar que la mayoría o un gran número han sido determinados como humanos de manera errónea. Así pues, este descubrimiento genera que, a partir de ahora, los arqueólogos deben tener mucha cautela y confirmar que los yacimientos que encuentran no han sido producto de los animales.