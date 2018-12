Alfred y Amaia derrochan profesionalidad mientras que Cepeda y Aitana distancia

MADRID, 28 (CHANCE)

Los concursantes de Operación Triunfo 2017 volvieron al Palau Sant Jordi de Barcelona para despedirse del público que tanto ha seguido la vuelta del programa de Gestmusic. El concierto de anoche fue el primero de los dos que se sucederían este emplazamiento donde los triunfitos de la edición pasada darían el relevo a Famous, Natalia, Alba Reche, Sabela y compañía.

Los fans del formato estaban expectantes por las actuaciones de las exparejas de triunfitos que tanto han dado qué hablar durante este año. En la gala de Navidad de OT 2018 coincidieron Alfred y Amaia en el escenario del talent show. Mientras que el de El Prat de Llobregat interpretó varias canciones de su álbum debut entre las que se incluían Et Vull Veure, tema en el que participa la propia ganadora de OT 2017, Amaia salió a la palestra a tocar su colaboración con Carolina Durante, Perdona (Ahora Sí Que Sí).

Mucho ha pasado desde aquella gala 3 de OT 2017 cuando Amaia y Alfred interpretaron por primera vez City of Stars y comenzaron su relación dentro de La Academia de TVE. El catalán ha sido el encargado de presentar el tema: "Normalmente lo presentaba ella pero hoy me toca hacerlo a mí. Esta canción llenó de ilusión a mucha gente, hicimos un agujero en el cielo y empezaron a brillar las estrellas".

A continuación, el joven dio paso a la de Pamplona al escenario con las siguientes palabras: "Quiero pedirle que salga la persona con la que compartí... Compartimos esta canción, que es Amaia Romero".

Los que fuesen pareja derrocharon complicidad y profesionalidad. Demostrando que las relaciones no tienen que acabar mal, al terminar la actuación se pasaron los brazos por detrás de la espalda como gesto de agradecimiento. No sería la única muestra de correspondencia durante la gala, pues al término de Camina, Alfred fue hacia Amaia en busca de un caluroso abrazo para el que ha habido hasta una vuelta de baile improvisada.

Otro de los reencuentros más esperados era el de 'Aiteda'. Aitana Ocaña presentó al que fuese su novio con un "Luis sigue siendo alguien importante para mí" y sonrío tímidamente durante No Puedo Vivir Sin Ti. El gallego, sin embargo, se mostró muy frío y disperso durante toda la actuación.

No han faltado temas que tanto estuvieron en boga durante la emisión del talent show, desde La Bikina, pasando por Shake It Out hasta Lo Malo. Además de los singles que han ido lanzando los triunfitos desde su salida del concurso como De La Tierra Hasta Marte de Alfred o Bajito de Ana Guerra.

En el show también hubo hueco para los participantes de OT 2018 que se subieron a la palestra para interpretar Somos. Una breve aparición de lo que será la gira de la nueva edición de triunfitos que ya ha confirmado fechas en Madrid, Barcelona, Pamplona, Valencia o Gijón entre otros.